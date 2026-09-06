Fiscal es cargada por policías durante levantamiento de cadáver: "No se quiere mojar los zapatos"

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un particular suceso en Piura provocó una dura oleada de críticas contra el accionar de las autoridades en una diligencia oficial. Una representante del Ministerio Público fue captada en video al ser cargada por efectivos de la Policía Nacional del Perú para cruzar un tramo inundado, con el fin de evitar mojarse el calzado.

La escena ocurrió en el sector de Castilla, a donde la magistrada acudió para encabezar el levantamiento del cadáver de Marco Antonio Rojas Castro, un anciano de 75 años que padecía Alzheimer y que llevaba seis días reportado como desaparecido.

Fiscal no quiso "mojarse los zapatos"

El hallazgo del cuerpo ocurrió en una parcela agrícola situada detrás del condominio Centenario. Hasta ese punto llegaron familiares del adulto mayor tras jornadas de intensa búsqueda. Los parientes presenciaron la escena en la que los policías sostuvieron a la fiscal sobre sus hombros y espalda para trasladarla a través del agua y expresaron su severo malestar ante la actitud de la funcionaria.

Según se obsrva en las imágenes difundidas, el terreno no presentaba un obstáculo insalvable que justificara la conducta, tildando el hecho como una falta de respeto al dolor familiar y un claro abuso de la disposición del personal policial.

Enfrentaría sanciones

La conducta exhibida por la representante del Ministerio Público abriría la puerta a un procedimiento disciplinario por parte de las instancias de control institucional. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público se encuentra plenamente facultada para aperturar una investigación preliminar de oficio contra la magistrada por presunta inconducta funcional.

De acuerdo con la Ley de la Carrera Fiscal (Ley N° 30483), todos los representantes de la institución están obligados a mantener una conducta intachable (Art. 33 inciso 20), guardando el decoro, la solemnidad y la dignidad inherentes a su cargo en toda diligencia pública.

En ese sentido, utilizar a efectivos de la Policía para fines personales durante un acto oficial puede ser calificado como una falta disciplinaria que amerite desde amonestaciones hasta la suspensión temporal de sus funciones.

Conducta de fiscal contravendría con la Ley de Carrera Fiscal.

En lo penal, si la conducta de la representante causó dilaciones en el levantamiento del cadáver, interrupciones en la diligencia, o generó algún riesgo en la cadena de custodia de la escena del hallazgo, el fuero correspondiente podría evaluar la apertura de una indagación por la presunta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales, contemplado en el artículo 377 del Código Penal

Ante este cuestionado panorama, la ciudadanía y los familiares exigen un pronunciamiento claro por parte de la fiscalía regional, dado que el caso nha tomado repercusión, en medio de un contexto donde la ciudadanía ve con ojos críticos las labores de sus autoridades.