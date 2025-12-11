Fernando Rospigliosi propone que las FF. AA. y PNP no tengan responsabilidad penal si usan sus armas en protestas

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Con el objetivo de velar por la seguridad pública y paz social, así como intensificar la lucha contra los actos delictivos en todo el país, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), recordó que ha planteado un proyecto de ley, a fin de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no tengan responsabilidad penal cuando usen sus armas al momento de presentarse un ataque contra "activos críticos".

Tras una ceremonia de reconocimiento a los integrantes de las fuerzas del orden, el legislador y también exministro del Interior, expresó respaldo público a los militares y policías que lucharon contra el terrorismo y a quienes le hicieron frente a las protestas sociales tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

Acusa de "persecución política" a más de mil policías

En diálogo con los medios de comunicación desde la sede parlamentaria, Rospigliosi no dudó en aseverar, que los más de 1 300 policías y militares , actualmente investigados, procesados y calificados como testigos desde el 7 de diciembre del 2022, son víctimas de una "persecución política", mas no son parte de un proceso a cargo del sistema de justicia.

"No puede ser, que aquellos que defendieron el orden constitucional, que salvaron al Perú de caer en las manos de una dictadura feroz, sean hoy día perseguidos por la Fiscalía (...) hay 1 323 policías y militares que están siendo investigados, procesados y llamados algunos como testigos (...) esa es la estrategia de esta gente y después, inmediatamente los involucran como acusados", sostuvo.

Del mismo modo, se mostró a favor de que el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, desactive los equipos especiales del Ministerio Público, específicamente el EFICAVIP, puesto que, "tiene más de 74 fiscales y funcionarios persiguiendo solamente a policías y militares". "Mientras los que provocaron los disturbios, atacaron a la Policía y a las Fuerzas Armadas, no los persigue nadie. Eso no puede ser", enfatizó.

¿Qué dice su proyecto de ley?

De acuerdo con el Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR, presentado el 31 de octubre último, a través de la plataforma institucional del Congreso, Rospigliosi Capurro propone eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas por las acciones derivadas del cumplimiento de su función constitucional de defender los bienes jurídicos del Estado y de la ciudadanía, así como la vida e integridad física propia o de terceros.

En ese sentido, propone la modificatoria del artículo 20 del Código Penal (Inimputabilidad), quedando enmarcado de la siguiente manera:

"El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte", señala su iniciativa.

Proyecto de ley

A tres años del intento de golpe de Estado del ahora condenado expresidente Pedro Castillo, desde el Congreso no solo avalan la intervención de las fuerzas del orden durante las protestas sociales, ahora proponen que queden libres de todo proceso, al ser sindicados de "perseguidos políticos" por parte de la Fiscalía.