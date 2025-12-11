SMP: Capturan a tres cómplices de banda criminal D.E.S.A. cuando exigían 70 mil soles a comerciante

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a tres cómplices de la banda criminal D.E.S.A., estos delincuentes realizaban extorsiones bajo órdenes de internos del penal Sarita Colonia y otros centros penitenciarios del país.

Caen cómplices de banda D.E.S.A.

Un comerciante de abarrotes vivía momentos de terror tras recibir constantes amenazas a través de mensajes de texto en el que extorsionadores le exigían la cuantiosa suma de dinero de S/70 000 a fin de no atentar contra su vida o su negocio.

Al verse en esta situación, el empresario interpuso una denuncia, dicha acción fue clave para que efectivos de la PNP intervengan a los delincuentes en el preciso instante en el que se encontraban exigiendo el pago ilícito al hombre de negocios en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima realizó un primer depósito de 3 mil soles, con dicha información efectivos de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri rastrearon el destino del dinero y se apersonaron hasta el asentamiento humano 12 de agosto.

Allí fueron detenidos Carmen Rosa Yazila Meneses, de 18 años, junto con Lucía Damaris Alvarado Fernández, de 29 años. Las dos mujeres prestaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero que obtenían de las extorsiones que realizaban.

También fue intervenido Miguel Alexis Vásquez Carrero, de 29 años, quien de acuerdo al coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, era el encargado de enviar mensajes intimidantes a las víctimas.

Los que estarían detrás de estos delincuentes

Tras interrogar a cada uno de los detenidos, la Policía llegó a la conclusión que coordinarían extorsiones con miembros de la organización criminal D.E.S.A. quienes se encuentran en prisión luego de realizarse operativos en agosto y septiembre del presente año.

Por su parte, Miguel Vásquez Carrero reconoció que el cabecilla de la banda delictiva sería un interno del penal Sarita Colonia, quien fue identificado con el alias de 'Bigote', quien se encargaba de coordinar los actos delictivos desde el centro penitenciario.

Finalmente, los tres detenidos fueron derivados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri), ubicada en la avenida España, en el Centro de Lima, donde permanecen bajo custodia.

