¿Confirman DÍA NO laborable este 26 de diciembre a nivel nacional? Esto se sabe

¿Viene un nuevo feriado largo? ¿Debemos alistar las maletas? Conoce en esta nota si el viernes 26 de diciembre será día no laborable a nivel nacional. Ello tras celebrarse Navidad, una fecha especial para muchas personas en el país.

¿Feriado o día no laborable el viernes 26?

Diciembre no solo contó con los feriados nacionales 8 y 9, con motivo de celebrarse la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente, sino que este mes también trae consigo otro día de asueto en todo el país: ¡se trata de Navidad, el jueves 25!

Navidad, una festividad central para el cristianismo, llena de tradiciones culturales como regalos y reuniones familiares, que se viven desde la Nochebuena y se extiende por todo el mes con espíritu de paz y amor. En medio de esta celebración, surge una nueva interrogante, en especial, en aquellas personas que buscan la oportunidad para alejarse de la rutina laboral: ¿el viernes 26 será día no laborable?

Pues bien, de acuerdo con el Diario Oficial El Peruano, este viernes 26 sí fue declarado como un día no laborable a nivel nacional, pero solo para el sector público, lo que conforma un feriado largo para ese grupo de trabajadores.

Día no laborables para el sector público

Esto significa que el gobierno dispone que no se trabaje para facilitar el descanso, pero puede ser optativo para algunas empresas, en el sector privado. Para empleados estatales, usualmente es un día de descanso obligatorio, pero con las horas recuperables.

Proponen nuevo feriado nacional ¿en qué mes?

Ante las interrogantes sobre si habrá un nuevo feriado nacional, se debe recordar que en el Congreso de la República, se presentó el proyecto de ley N° 12814/2025-CR, impulsada por el congresista Idelso Manuel García Correa, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, para incorporar un día no laborable más en todo el territorio nacional para que el calendario oficial sume un total de 17.

Esta nueva eventual fecha aplicaría para todos los trabajadores del sector público y privado y se daría cada 13 de octubre, con la finalidad de "promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú".

¿El motivo? Pues bien, según el documento, se detalla que el nuevo feriado nacional sería en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca.

Solo faltan dos semanas para la Noche Buena 2025, el miércoles 24 de diciembre. En ese marco, se confirmó que este 26 de diciembre será día no laborable para el sector público y así poder disfrutar de un merecido descanso.