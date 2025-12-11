Gral. Felipe Monroy sobre detención de efectivos PNP: "Esperemos que no empañen nuestro trabajo"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Lima, General Enrique Felipe Monroy, se refirió a la orden de detención preliminar contra seis agentes de la Dirección de Investigación Criminal por presuntamente haber recibido soborno y sostuvo que el caso no debe "empañar" el trabajo que la institución viene realizando.

Se pronunció ante caso de corrupción

En diálogo con Exitosa, el titular de la Región PNP Lima, ratificó el compromiso de la institución con la lucha contra la criminalidad y sostuvo que este hecho no debe quedar impune.

"Que se establezcan las responsabilidades que se tengan que hacer, está ya en manos de las autoridades con la dirección del Ministerio Público. Obviamente, esperemos que estos hechos aislados no empañen todo el trabajo que venimos desarrollando y sobre resaltar el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal que todos los días presenta la desarticulación de bandas extorsivas y de sicariato", detalló.

Solo 4 efectivos fueron detenidos

Según informó el Ministerio Público que se logró le detención de cuatro agentes y un civil, investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

La medida fue autorizada en contra del teniente PNP Luis Juárez, los suboficiales PNP Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, así como a la coimputada María Gabriel.

Se sabe que solo el teniente, tres de los suboficiales y la civil fueron intervenidos, otros dos se encuentran no habidos. Ello en el marco del requerimiento fiscal que sostiene que en marzo del presente año, los efectivos intervinieron un departamento en el Condominio Vista Mar, en San Miguel, en donde presuntamente se cometían delitos de estafa cibernética.

No obstante, en lugar de llevar a cabo la detención en flagrancia delictiva, habrían solicitado 30 mil soles a los ocupantes del inmueble con el fin de no detenerlos, proporcionando con este fin la cuenta bancaria a nombre de un persona cercana a uno de los detenidos en donde transfirieron 15 mil soles.

La diligencias de allanamiento realizadas en la madrugada, se ejecutaron en los domicilios de los investigados y la sede de la División de Robos de la Dirincri. Además, se incautaron los 15 mil soles de la cuenta de María Gabriel y se levantó el secreto a las comunicaciones de los siete investigados para acceder y extraer la información de sus dispositivos electrónicos.

Es por este caso que el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy, sostuvo que este caso no puede manchar el trabajo de la institución y pidió que se tomen medidas contra los investigados.