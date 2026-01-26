Anuncian marcha de sacrificio para el próximo 2 de febrero por falta de agua potable en VMT, VES y SJM

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos exigen agua potable. Tras la paralización del megaproyecto Nueva Rinconada, la obra de agua y alcantarillado iniciada en 2021, para favorecer a más de 400 mil familias de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, se anunció una marcha de sacrificio para el próximo 2 de febrero.

Paralización de megaobra de agua y alcantarillado motiva marcha de sacrificio

En diálogo con Exitosa, el dirigente vecinal de Lima Sur, Carlos Chávez, señaló que la marcha será hacia Palacio de Gobierno, cansados de la ausencia del Estado ante la falta de agua potable que sufren en estos distritos de Lima Sur. Según dijo, a la obra solo le falta el 15% para ser culminada.

"Vengo acá en representación de miles de vecinos de Villa María del Triunfo que esperamos con muchas ansias y ganas el poder disfrutar de ese derecho fundamental, que es la vida", señaló.

Este esquema se planteó como un plan para conectar agua tanto desde punto de vista de las redes como de las troncales y resolver dos problemas: mejoramiento y ampliación. Tras las constantes paralizaciones de la obra, Chávez manifestó que la situación es "cada vez más preocupante".

"Nuestra preocupación ahora es estar como está Chorrillos, una obra paralizada en Martín Próceres. Imagínense la de nosotros, creo que ya ni estaré vivo para poder ver que esta obra realmente se reinicie y se concluya", manifestó Chávez.

Sedapal paralizó la mega obra de agua y alcantarillado en Lima Sur.

Según indicó Chávez, la dificultad recae en que se han encontrado fallas en el expediente técnico que aprobó Sedapal en su momento. "Pero a la hora en que se empezó a ejecutar la obra, se encontraron más de 1000 observaciones al expediente técnico", precisó.

Vecinos ya recibieron ultimátum de consorcio ante falta de solución de Sedapal

Reveló que el consorcio de este proyecto ya ha comunicado un ultimátum a los vecinos: la fecha límite de tolerancia es hasta el 20 de febrero. Pasado el plazo máximo, si Sedapal no les ofrece una solución definitiva, esta se paralizará faltando el 15%. Es por ello que se convoca a la marcha.

"Es un crimen lo que estarían cometiendo con nuestra población, una injusticia enorme. Por eso, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera. Son años de años los que hemos venido luchando", agregó.

Chávez consideró que Sedapal cuenta con expertos en realizar las correcciones de estas observaciones, por lo que señaló que los vecinos no saben el por qué "de estas trabas que existen, esta burocracia que no le da la salida que debería darle".

Ante la falta de agua potable por la paralización de una megaobra en tres distritos de Lima Sur, el dirigente vecinal Carlos Chávez anunció una marcha de sacrificio este lunes 2 de febrero.