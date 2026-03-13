Ministerio de Trabajo anuncia retorno a la presencialidad desde el lunes 16 tras fin de crisis del gas

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el fin de la crisis de gas natural con la regularización del suministro del GNV que anunció el Gobierno, el MTPE confirmó que el retorno al trabajo presencial será a partir de este lunes 16 de marzo.

Empresas retornarán al trabajo presencial este lunes

Luego de que se reportara la terminación de la reparación del gasoducto de Camisea, el Ejecutivo indicó que el gas natural vehicular será restablecido en las próximas horas en todas las estaciones y grifos, para alivio de la ciudadanía.

Ante ello, el ministro de Trabajo, Óscar Fernández, anunció esta tarde el fin del teletrabajo, que se estableció hasta el sábado 14 de marzo como medida excepcional para contribuir a la racionalización del gas y a la disminución de su consumo.

Así lo ratificó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante un comunicado en sus redes sociales, oficializando la fecha de retorno que deberán cumplir las empresas.

"A partir del lunes, las actividades laborales en las empresas e instituciones deberán retomarse con normalidad y de manera presencial", expresó la cartera.

Asimismo, el comunicado agradece al sector empresarial por acatar el trabajo remoto de manera temporal durante toda esta semana, ya que "permitió enfrentar la coyuntura generada por la interrupción del suministro de gas natural".

📢 COMUNICADO pic.twitter.com/WPssYISaSu — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) March 13, 2026

Finalmente, se enfatizó en que, en el caso de las empresas públicas, le corresponderá a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) emitir las disposiciones para oficializar esta medida.

Especulación en grifos será sancionada en operativos

Luego de que se reportara la terminación de la reparación del gasoducto de Camisea, el Ejecutivo indicó que el gas natural vehicular será restablecido en las próximas horas en todas las estaciones y grifos para alivio de las ciudadanía.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, informó que los operativos de monitoreo y supervisión de los precios de los combustibles en los grifos a nivel nacional continuarán para frenar la especulación injustificada.

"Desde el primer momento, tanto Osinergmin como Indecopi comenzaron a tomar medidas de control en diversas estaciones de servicio porque se prevía este incremento de precios producto de algunas prácticas de especulación", sostuvo López.

López subrayó que estas acciones fiscalizadoras se han intensificado hoy viernes y advirtió que continuarán, pues "superada la crisis energética, lo que debería suceder es que veamos un restablecimiento de los niveles de precios".