Sedapal anuncia corte de AGUA este martes, 27 de enero: Estos distritos se verán afectados

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Sin agua hasta por 12 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programado del recurso hídrico este martes, 27 de enero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Motivo del corte de agua en Lima este martes 27

Sedapal reveló en su más reciente reporte que la interrupción temporal de agua potable en algunos distritos de la capital este martes se deberá por trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para garantizar el servicio de calidad y evitar futuros inconvenientes con el sistema.

En ese marco, la empresa exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso desde ya afrontar el corte sin mayores inconvenientes. A continuación las zonas que se verán afectadas.

En San Antonio de Huarochirí

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC, A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, Agru. Señor de Huanca-ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres.

Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC, A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, Agru. Señor de Huanca-ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 133.

Corte programado en Comas

Áreas afectadas: A.H. San Juan Bautista, APV Cabo Linares Rojas, U. Pop. Ciudad de Lima, Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa, Urb. El Álamo, Urb. El Pinar Parcela C-II etapa, Urb. El Pinar.

A.H. San Juan Bautista, APV Cabo Linares Rojas, U. Pop. Ciudad de Lima, Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa, Urb. El Álamo, Urb. El Pinar Parcela C-II etapa, Urb. El Pinar. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 346.

Sin agua en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Belén, A.H. Bello Horizonte II y III etapa, A.H. Las Casuarinas, A.H. Las Lomas de San Felipe, A.H. 1° de Noviembre Ampliación, A.H. 1° de Noviembre, A.H. La Primavera, A.H. Vista Hermosa, Asoc. de Viv. Los Ángeles del Naranjal. A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales, Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo, Asoc. Viv. Los Ángeles del Naranjal, Asoc. Viv. Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Urb. Bello Horizonte.

A.H. Belén, A.H. Bello Horizonte II y III etapa, A.H. Las Casuarinas, A.H. Las Lomas de San Felipe, A.H. 1° de Noviembre Ampliación, A.H. 1° de Noviembre, A.H. La Primavera, A.H. Vista Hermosa, Asoc. de Viv. Los Ángeles del Naranjal. A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales, Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo, Asoc. Viv. Los Ángeles del Naranjal, Asoc. Viv. Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Urb. Bello Horizonte. Motivo : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 351.

En Lurigancho

Áreas afectadas: Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Prop. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC, Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla.

Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Prop. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC, Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 130.

Así la empresa estatal de Sedapal reportó que ejecutará algunos cortes de agua este martes 27 de enero como parte de trabajos técnicos necesarios en la red ubicada en Lima Metropolitana. Hasta el momento son cuatro distritos afectados.