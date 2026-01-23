Agua de Sedapal en riesgo: Contraloría advierte cese de reparto GRATUITO en estos distritos de Lima

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Sedapal podría suspender la repartición gratuita de agua por cisternas en 10 distritos de Lima Metropolitana, advirtió la Contraloría General de la República. Este riesgo se debe a la falta de contratista que preste el servicio.

Contraloría exhorta a Sedapal a tomar medidas correctivas

La entidad ha estimado que 941 asociaciones de vivienda que carecen de agua potable y se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza no estarían recibiendo este servicio y tampoco tendrían garantizada la distribución de agua potable mediante cisterna.

Según el informe de control de Contraloría, Sedapal aprobó el 31 de diciembre del 2025 realizar un procedimiento de contratación directa por causal de desabastecimiento por un monto estimado de S/ 42 millones.

Esta cifra iría destinada a contratar a las empresas que se encarguen de distribuir el agua potable con camiones cisterna en 16 zonas de abastecimiento donde la población carece de conexiones de agua potable y estén ubicadas dentro de la jurisdicción de las gerencias de servicios.

Sedapal podría suspender agua por cisterna gratuitamente.

El pasado 6 de enero, los postores presentaron ofertas para cubrir el servicio en 10 de las 16 zonas de abastecimiento solicitadas, durante un plazo de 151 días. Sedapal otorgó la buena pro para brindar el servicio en los 10 sectores y declaró desierto el procedimiento en los demás.

En consecuencia, el martes 13 de enero, cientos de vecinos de distintos distritos de la capital protestaron solicitando que se restablezca la distribución gratuita de agua potable mediante cisterna, pues se ha interrumpido desde inicios de año.

Ante esta situación, la Contraloría comunicó al titular de Sedapal la situación adversa identificada, exhortándola a que adopte medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la prestación del servicio público.

Estas deberán ser informadas y sustentadas en un plazo de 5 días hábiles ante el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad.

¿Qué distritos se verían afectados por la falta de contratistas de Sedapal?

Más de 900 asociaciones de algunos sectores los siguientes distritos están en riesgo que quedarse sin el servicio de agua potable:

Villa María del Triunfo

San Juan de Miraflores

Pucusana

Lurín

Punta Hermosa

San Bartolo

Punta Negra

Cieneguilla

La Molina

Pachacamac

La Contraloría advirtió el posible cese de reparto gratuito de agua potable en 10 distritos de Lima Metropolitana debido a la falta de contratistas de Sedapal.