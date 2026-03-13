México, Colombia y Brasil emiten comunicado en conjunto de alto al fuego en Medio Oriente

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A casi dos semanas del inicio de la guerra en Irán, México, Colombia y Brasil han emitido un comunicado en conjunto en donde solicitan el "cese al fuego inmediato en Oriente Medio" y expresan su disposición a colaborar para encontrar una salida diplomática ante el conflicto bélico, el cual se ha intensificado por parte de la armada de Israel y Estados Unidos.

México, Colombia y Brasil emiten comunicado

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, la escalada militar por parte de las Fuerzas Armadas de Israel y Estados Unidos pone en jaque la continuidad del régimen de los ayatolas en Irán.

Ante ello, tres países se suman al rechazo de continuar con la guerra en Medio Oriente: México, Colombia y Brasil. Así, emitieron un comunicado en conjunto exhortando a la "necesidad" de que las diferencias puedan resolverse de forma diplomática.

"Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias", se lee en el escrito.

COMUNICADO CONJUNTO MÉXICO, COLOMBIA Y BRASIL.



"México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática". pic.twitter.com/HO89iwX0rH — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 13, 2026

Más adelante, piden se declare un "cese al fuego inmediato" con el fin de abrir espacios "efectivos al diálogo y la negociación". Por ello, solicitan abrir un "proceso de paz" mediante una salida política y negociada del conflicto.

Son precisamente estos tres países americanos los que no participaron de la reciente cumbre 'Shields of the Americas' realizada por la administración de Donald Trump en Miami. Encuentro en el cual se firmó una alianza militar entre Washington y presidentes americanos frente al narcotráfico.

Petro comunicó de acuerdo conjunto a Trump

Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una llamada el último 12 de marzo, según afirmó el presidente de Colombia a través de su cuenta oficial de X.

En la comunicación telefónica de aproximadamente 30 minutos, Trump no se habría "disculpado por la ausencia de invitación a Florida" pues según Petro no se habría dado la invitación a la cumbre en Miami. "Tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado", precisó.

Además, comentó que durante su comunicación le había informado sobre la petición de cese al fuego firmado con los otros dos países latinoamericanos.

"Mi conversación finalizó con el anuncio de las firmas de la presidencia de Brasil, México y Colombia por un cese al fuego en medio oriente cuánto antes", precisó.

Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la

ausencia de invitación a la Florida. Hablamos del peligro sobre nuestras vidas y que me iba yendo bien, dijo él, le dije, gracias a usted sir, pero mi conversación finalizó con el anuncio de las... https://t.co/fHfyfdXzxt — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

Tres países latinoamericanos: México, Colombia y Brasil firmaron un acuerdo en conjunto de cese al fuego contra Irán y muestran su disposición de encontrar una salida diplomática.