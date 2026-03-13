San Juan de Lurigancho: Capturan a presuntos extorsionadores tras rastrear celular

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

San Juan de Lurigancho se ha convertido en uno de los puntos más golpeados por este tipo de delitos en los últimos años, con constantes operativos policiales para capturar a integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

La Policía Nacional del Perú logró capturar a dos presuntos extorsionadores que se encontraban escondidos en una vivienda en la parte alta de la asociación familiar Tierra Prometida, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La vivienda sería utilizada como escondite por la organización criminal denominada "La Jauría Nueva Generación". En el lugar fueron intervenidos un joven de 18 años y un adolescente de 16, quienes se encontraban ocultos en el inmueble.

El operativo se realizó tras un trabajo de inteligencia que permitió rastrear el teléfono celular de uno de los sospechosos, lo que condujo a los agentes hasta el inmueble donde finalmente fueron intervenidos.

¿Qué objetos ilícitos se hallaron en la guarida de los delincuentes?

El hallazgo dentro de la vivienda generó alarma entre los agentes, ya que en el registro domiciliario se encontraron diversos objetos que evidenciarían actividades criminales.

Durante el registro del inmueble en San Juan de Lurigancho, los efectivos policiales encontraron armas de fuego y cartuchos de dinamita que serían utilizados para amedrentar a sus víctimas.

Además, la Policía informó el hallazgo de tres teléfonos celulares y una cantidad no determinada de droga dentro de las habitaciones de la vivienda.

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, señaló que los dos detenidos habrían tenido una participación activa en diferentes hechos delictivos reportados recientemente en la jurisdicción.

La Policía indicó que los elementos encontrados refuerzan la tesis de que este grupo se dedicaba al cobro de cupos y ataques con explosivos.

¿Cuál es la situación legal de los capturados?

Tras la intervención, ambos sujetos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la Dirincri para continuar con las investigaciones de ley.

La Policía informó que se realizarán peritajes a los teléfonos incautados para identificar a otros integrantes de la organización criminal y localizar a posibles víctimas de extorsión.

Vecinos de la zona evitaron brindar declaraciones por temor a represalias, mientras la Policía informó que continuará realizando operativos para desarticular organizaciones dedicadas al cobro de cupos en el distrito.

Con las evidencias incautadas y los detenidos puestos a disposición de las autoridades, las investigaciones continuarán para determinar si los implicados forman parte de una organización criminal más amplia dedicada al cobro de cupos y amenazas.