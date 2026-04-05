Sismo remece Lima este domingo 5 de abril: Este fue el epicentro y magnitud del temblor

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo se registró la tarde de este domingo 5 de abril en la región Lima, generando preocupación entre los habitantes de la provincia de Canta. El evento fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo oficial encargado de monitorear la actividad sísmica en el país.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:47 horas y alcanzó una magnitud de 3.6. El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al noreste de Canta , con una profundidad de 22 kilómetros.

La intensidad máxima fue de grado II-III en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que pudo ser percibido de manera ligera por la población local, especialmente en viviendas de varios pisos o en zonas cercanas al epicentro.

Hasta el cierre del informe, las autoridades locales no reportaron daños materiales ni víctimas. Sin embargo, el evento recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y estar preparados ante fenómenos de mayor magnitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0191

Fecha y Hora Local: 05/04/2026,18:47:22

Magnitud: 3.6

Profundidad: 22 km

Latitud: -11.17

Longitud: -76.49

Intensidad: II-III Canta

Referencia: 36 km al NE de Canta, Canta - Limahttps://t.co/5oYTVX9uz6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 5, 2026

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, los movimientos telúricos de baja y mediana intensidad son frecuentes en distintas regiones del país.

El IGP recordó que los sismos no pueden predecirse y que la información oficial debe ser consultada únicamente en sus canales oficiales, evitando rumores o noticias falsas que circulan en redes sociales.

Recomendaciones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la necesidad de contar con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín y documentos importantes. Asimismo, recomendó identificar las zonas seguras dentro de cada vivienda, participar en simulacros nacionales y establecer un plan familiar de evacuación.

Detalles del sismo.

Durante un sismo, se aconseja mantener la calma, evitar correr, no usar ascensores y protegerse en lugares seguros como columnas o estructuras firmes. Tras el movimiento, es importante revisar las instalaciones de gas y electricidad para prevenir accidentes.

El sismo de magnitud 3.6 registrado en Canta este domingo 5 de abril se suma a la serie de movimientos telúricos que se han sentido en distintas regiones del país en los últimos días.

Aunque no se reportaron daños, el evento recuerda la vulnerabilidad sísmica del Perú y la importancia de la prevención como herramienta fundamental para proteger a la población. La constante actividad sísmica es un recordatorio de que la preparación ciudadana es clave para reducir riesgos y enfrentar con seguridad cualquier eventualidad.