NASA publica imágenes de la Tierra desde Artemis II: astronautas captan tomas impresionantes

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La NASA sorprendió al subir imágenes donde puede verse el aspecto de la Tierra desde Artemis II, asombrosamente clara en medio del camino que los astronautas realizan hasta la Luna.

Las imágenes fueron tomadas desde la cápsula de la nave espacial Orion a decenas de kilómetros de distancia, muy lejos de los continentes y los océanos, iluminada con luz natural que permite apreciar los colores de la Tierra.

Visión obtenida a través de la ventana de la cápsula Orion. (NASA)

Imágenes desde el espacio impactan por su detalle

Según la NASA, estas capturas fueron realizadas por el comandante Reid Wiseman, quien logró registrar escenas de gran calidad a través de una de las ventanas de la nave. El organismo remarcó que "a miles de kilómetros, todavía podemos vernos bonitos", dándole a entender la relación entre el planeta y sus ocupantes.

En la otra imagen difundida, la Tierra se presenta de forma completa, en la que se aprecian tonos azulados y marrones bien delimitados, además de una aurora verde clara que inunda la atmósfera, que le añade un elemento visual poco habitual y contribuye al valor científico y simbólico de las imágenes.

Además de la belleza plástica, estas instantáneas tienen una función central en el seguimiento climático y la comprensión de la dinámica de la atmósfera. La claridad con la que aparecen las masas nubosas y los corrientes marino-océano les permite a los científicos observar en la propia emisiones de las fotografías.

Imagen completa del planeta, vista desde la nave Artemis II. (NASA)

Artemis II y el regreso a la exploración e investigación lunar

La misión Artemis II se enmarca dentro de uno de los programas que se han puesto en marcha para reiniciar los vuelos tripulados alrededor de la Luna, algo que no había sucedido desde el Apollo 17. Este nuevo viaje representa un avance importante en los planes de exploración espacial de la agencia estadounidense.

La NASA indica que el objetivo del Artemis II es, no solo obtener imágenes de la Luna, sino también probar sistemas y recoger datos para futuras misiones que incluirán el regreso de los humanos a la superficie en los años futuros.

Las imágenes compartidas también persiguen la finalidad de acercar el espacio a los terrícolas. "Es la Tierra. Somos nosotros, juntos, acompañando a nuestros astronautas en su camino histórico", indicaba la agencia espacial en el momento en el que compartía el material en las plataformas oficiales.

Las publicaciones revistan el interés por evidenciar arquitectónicamente el impacto visual y emocional de la exploración espacial, además de reforzar la necesidad de cooperación internacional en este tipo de proyectos.