Semana Santa: MML implementa plan de desvíos en la Panamericana Sur para agilizar el retorno a Lima

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 5 de abril, la Panamericana Sur opera bajo un plan de contraflujo implementado por la Municipalidad de Lima. La intervención vial tiene como objetivo principal reducir los tiempos de viaje y descongestionar la vía principal ante el regreso de miles de ciudadanos que salieron de la capital durante los últimos días.

Plan de desvíos en la Panamericana Sur

Como parte de la estrategia operativa dispuesta por el alcalde de Lima para asegurar un retorno ordenado, se ha determinado la habilitación de cinco carriles en sentido sur-norte.

Esta disposición especial se extiende desde el sector de La Chutana hasta el puente Atocongo, tramo que suele presentar los mayores niveles de saturación durante los cierres de feriados largos.

La medida de contraflujo se mantendrá activa en un horario extendido, desde las 10:00 a. m. hasta la medianoche, con el fin de cubrir el pico más alto de tránsito. El despliegue busca optimizar la fluidez en la vía y reducir significativamente los tiempos de espera para los miles de ciudadanos que, tras disfrutar de la festividad de Semana Santa, inician hoy su ingreso a la capital.

🗞️l Por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo, se activó el Plan de desvío en la Panamericana Sur desde La Chutana hasta el Puente Atocongo.



El burgomaestre recomendó a la comunidad salir con anticipación y organizar su retorno a Lima. https://t.co/pNdQjTiFtV pic.twitter.com/lFkIhYfDfU — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 5, 2026

Recomendaciones y monitoreo en tiempo real

Con el objetivo de garantizar un traslado seguro, el alcalde de Lima hizo un llamado a los conductores para que planifiquen sus horarios de regreso y eviten las horas de mayor saturación.

La autoridad municipal advirtió que la vía soporta actualmente una carga vehicular histórica, que incluye tanto unidades particulares como transporte de carga pesada. En ese sentido, instó a las empresas de transporte a respetar los horarios establecidos para el contraflujo y evitar complicar el tránsito durante el operativo.

Asimismo, recomendó el uso de herramientas tecnológicas para optimizar los tiempos de viaje. Destacó que, gracias a un convenio con la aplicación Waze, los usuarios pueden acceder a información precisa para programar su retorno en los momentos más adecuados.

Como medida complementaria de prevención, se recordó a la ciudadanía que es posible supervisar el estado actual del tráfico en la Panamericana Sur a través de las cámaras de monitoreo de Emape. Este servicio de vigilancia está disponible en tiempo real mediante su canal oficial de YouTube: https://www.youtube.com/@Emape_oficial, permitiendo a los conductores tomar decisiones informadas antes de iniciar su recorrido hacia la capital.

Asimismo, exhortó a los conductores a respetar las indicaciones del personal en vía y manejar con precaución para evitar incidentes. Cabe señalar que Emape brinda atención permanente a través de su central de emergencias, operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana.