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Artemis II: así es vivir dentro de la nave Orion en el espacio con comida especia y rutinas estrictas

La misión Artemis II y la nave Orion muestran cómo viven los astronautas en el espacio profundo, con alimentación adaptada, rutinas diarias exigentes y pruebas que preparan el regreso a la luna.

Así es el día a día de los astronautas de la nave Orion.
Así es el día a día de los astronautas de la nave Orion. (Composición Exitosa)

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/04/2026

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La misión Artemis II marca un paso clave en el regreso humano a la Luna, al probar cómo será la vida dentro de la nave Orion, donde cada actividad diaria cambia por completo en condiciones de microgravedad.

Dentro de la nave, los astronautas deben adaptarse a un entorno donde acciones simples como comer o moverse requieren técnicas específicas. La falta de gravedad obliga a rediseñar cada detalle, desde la forma de alimentarse hasta la manera de desplazarse sin perder estabilidad ni generar riesgos.

Alimentación y rutina en microgravedad

Según la NASA, los tripulantes evitan alimentos como el pan, ya que las migas pueden flotar y dañar equipos sensibles. En su lugar, se utilizan tortillas como alternativa práctica y segura, una medida que ya se aplica en misiones espaciales desde hace años.

La rutina diaria incluye horarios definidos para comer, trabajar y descansar. El ejercicio es obligatorio para evitar la pérdida de masa muscular, mientras que la hidratación y la alimentación están cuidadosamente controladas. Todo está diseñado para mantener la salud en un entorno extremo.

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Además, los astronautas deben seguir protocolos estrictos para cada actividad. Desde abrir un envase hasta usar herramientas, todo está pensado para evitar errores en un espacio reducido y sin gravedad, donde cualquier descuido puede afectar la misión.

Espacio limitado y pruebas rumbo a la Luna

Uno de los mayores desafíos es el tamaño de la nave. El espacio habitable es reducido, lo que obliga a una convivencia constante y organizada. Cada integrante tiene funciones claras y tiempos definidos para evitar interferencias durante el viaje.

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Según publicaciones de la NASA, esta misión no solo busca orbitar la Luna, sino comprobar que los humanos pueden vivir fuera de la órbita terrestre durante varios días. Se trata de una prueba esencial antes de futuras misiones con alunizaje, como parte del programa Artemis.

La misión también pone a prueba la comunicación en el espacio profundo, donde las señales tardan más en llegar a la Tierra. Este aspecto es clave porque los astronautas deben tomar decisiones con mayor autonomía, sin depender de respuestas inmediatas desde control terrestre, lo que será fundamental en futuros viajes más lejanos.

Asimismo, se evalúan sistemas clave como soporte de vida, navegación y comunicación. Cada resultado permitirá ajustar futuras expediciones y mejorar la seguridad de los astronautas en viajes más largos.

La misión Artemis II y la nave Orion representan un avance clave en la exploración espacial, al demostrar cómo vivir en el espacio profundo con rutinas adaptadas, alimentación especial y condiciones exigentes, preparando el camino para el regreso a la Luna.

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