Caso Piero Arenas: Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exintegrante de "Esto es guerra" y actual streamer, Piero Arenas, se encuentra en el centro de un escándalo judicial. Durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, el creador de contenido reveló haber recibido una notificación oficial sobre una orden de prisión efectiva en su contra.

Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva

El joven influencer confirmó que las autoridades le comunicaron el dictamen de prisión por los cargos que enfrenta tras la denuncia de Marcela Sánchez. Según el testimonio de la joven de 19 años, los hechos habrían incluido no solo la agresión, sino también la transmisión del acto en vivo, lo que ha agravado la situación legal del exguerrero.

"Bueno, me acaban de citar. Tengo prisión preventiva. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran", señaló el modelo, dejando sorprendidos a sus seguidores, quienes le afirmaban que era inocente.

Piero Arenas se despide de sus seguidores

En un momento cargado de tensión durante su última transmisión, el streamer de 25 años aprovechó las cámaras para dirigirse por última vez a su comunidad digital. Piero Arenas confirmó que la justicia dictó prisión efectiva en su contra, lo que lo obligó a despedirse de sus seguidores antes de ponerse a disposición de las autoridades.

El exchico reality se mostró visiblemente afectado al anunciar el cese de sus actividades en redes sociales debido a su inminente internamiento.

"Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar. Cuídense mucho, los voy a extrañar. La culpa la tienen esas personas", expresó con un semblante serio y tranquilo.

Por otro lado, el abogado Fernando Ugaz señaló que el exchico reality podría recibir una pena de entre 23 y 32 años. Estas declaraciones fueron brindadas en el programa "Magaly TV: la firme", espacio que entrevistó a Marcela Sánchez, quien llegó a Lima desde Iquitos para dar su testimonio por primera vez.

Piero Arenas denunciado por presunto abuso sexual: Esto se sabe

El streamer Piero Arenas se encuentra en problemas tras la denuncia en su contra que presentó Marcela Sánchez. De acuerdo al relato de la joven de 19 años en el programa "Magaly TV: La Firme", habría sido víctima de agresión sexual del exintegrante de "Esto es guerra" tras una reunión privada en Iquitos.

Pero no todo habría quedado ahí, ya que la joven aseguró que Piero Arenas habría documentado el lamentablemente hecho durante su transmisión en Kick y esas imágenes íntimas se difundieron sin su consentimiento. Es debido a esta situación que Marcela Sánchez decidió viajar a Lima y presentar formalmente su acusación ante la Fiscalía, alegando que "han dañado su honra".