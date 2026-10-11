"He decidido operarme": papa León XIV anuncia que será intervenido de un nódulo en el pulmón en los próximos días

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la celebración del ángelus celebrado este domingo 11 de octubre en el Vaticano, el papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón que se encuentra en etapa inicial.

A exactamente un mes de su retorno a nuestro país, el santo padre reveló que en los últimos días fue sometido a una serie de exámenes médicos, donde los galenos de la Santa Sede le recomendaron que sea intervenido quirúrgicamente para salvaguardar su salud.

Estará una semana en el hospital luego de ser operado

Al finalizar el acto litúrgico llevado a cabo en la Plaza San Pedro, el santo padre se dirigió a los miles de fieles de diferentes partes del mundo para comunicar sobre su actual estado de salud. En ese sentido, mencionó que nódulo se encuentra en una fase "muy temprana" y que se encomienda a las oraciones para que pueda reincorporarse próximamente a sus actividades habituales.

"Queridos: Recientemente, durante unos controles médicos, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha identificado en una fase muy temprana y está bien delimitado. Los médicos consideran oportuno intervenir y siguiendo sus recomendaciones, he decidido someterme a una operación para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", expresó.

Quien dio más detalles a los medios extranjeros, fue el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, al precisar que la intervención está prevista para los "primeros días" de la próxima semana y que el tiempo de internamiento que tendrá el sumo pontífice tras la operación, es de aproximadamente una semana.

La operación de León XIV se da pocos días de su esperado retorno al Perú. Como se recuerda, entre el 11 y el 16 de noviembre recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde no solo ofrecerá una serie de misas en cada una de las ciudades mencionadas, también sostendrá encuentros con organizaciones de la Iglesia Católica, jóvenes, representantes de la sociedad civil, entre otras.

Bendijo a la sagrada imagen del Señor de los Milagros

Como parte de la realización del ángelus en el Vaticano, el papa León XIV bendijo a la sagrada imagen del Señor de los Milagros, lo que generó la ovación de los peruanos presentes en la capital italiana.

Tal como ocurre en cada mes de octubre, la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma empezó la tradicional procesión en la Basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini, para luego dirigirse hacia la Plaza de San Pedro. A su llegada, Robert Prevost dedicó una sentidas palabras para renovar la fe en el cristo morado.

"Doy mi gran bienvenida a todos ustedes, romanos y peregrinos. Saludo a la Hermanda del Señor de los Milagros en Roma y a todos los que han participado en la procesión con la venerada imagen, ícono del crucifijo. Gracias por su oración por la visita pastoral que haré al Perú", exclamó.

A 30 días de su regreso, el papa León XIV tuvo un nuevo acercamiento con el Perú, donde espera recibir la sanación del Señor de los Milagros para que pueda asistir a nuestro país en óptimas condiciones médicas.