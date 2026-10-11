Papa León XIV bendijo la imagen del Señor de los Milagros en el Vaticano a un mes de su retorno al Perú

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A exactamente un mes de su retorno a nuestro país, el papa León XIV tuvo un nuevo acercamiento con el Perú en el Vaticano, debido a que durante la celebración del ángelus bendijo a la sagrada imagen del Señor de los Milagros.

Durante el acto litúrgico llevado a cabo este domingo 11 de octubre en la Plaza San Pedro, el santo padre recordó ante los miles de fieles presentes, la visita pastoral que realizará entre el 11 y el 16 de noviembre próximo, lo que generó la ovación de los peruanos presentes en Roma.

Reencuentro con uno de los símbolos de la fe peruana

Tal como ocurre en cada mes de octubre, la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma empezó la tradicional procesión en la Basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini, para luego dirigirse hacia la Plaza de San Pedro.

El reconocimiento a la principal manifestación de religiosidad popular en el Perú no solo fue por parte de los fieles de todo el mundo, el papa León XIV no solo bendijo la imagen, también le dedicó una sentidas palabras para renovar la fe en el cristo morado.

"Doy mi gran bienvenida a todos ustedes, romanos y peregrinos. Saludo a la Hermanda del Señor de los Milagros en Roma y a todos los que han participado en la procesión con la venerada imagen, ícono del crucifijo. Gracias por su oración por la visita pastoral que haré al Perú", exclamó.

¿Dónde serán las misas que ofrecerá el papa León en el Perú?

Como se recuerda, la santa misa que realizará el papa León XIV en Lima, será el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco, tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, donde se espera nuevamente que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El 13 de noviembre ofrecerá una misa en las Pampas de Pimentel, región Lambayeque, el día siguiente hará lo propio en explanada de Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

El domingo 15 de noviembre, la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales. Asimismo, en Cusco estará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Vale recordar que, la visita de Robert Prevost significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).