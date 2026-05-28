Asalto en tienda de armas en Surco: roban más de 25 pistolas, escopetas y carabinas

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 28 de mayo, se registró un asalto en una tienda de armas, conocida como "Impala Sport Armas", ubicada en el centro comercial La Alborada, en la zona de Trigal, en Surco. Los asaltantes se llevaron consigo más de 20 armas de fuego.

Las cámaras de videovigilancia captaron el instante en que delincuentes armados ingresaron al local con maletas y un costal para llevarse todas las armas que podían cargar.

¿Cómo ocurrió el atraco?

Según información preliminar, los sujetos ingresaron al local y robaron más de 30 armas de fuego. Mientras tanto, en el exterior del centro comercial, cinco motocicletas esperaban para facilitar la huida.

Según testigos, el golpe se ejecutó alrededor de las 12:30 horas y la 13:15 horas. Mientras los criminales irrumpían violentamente en el establecimiento, afuera esperaba el soporte logístico: 5 motocicletas sin placa de rodaje y 1 camioneta blanca, en las que fugaron.

Ante estos la alarmante situación, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Por su parte, el personal agraviado reporta de manera preliminar la sustracción de un fuerte cargamento de armamento:

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso momento en que delincuentes armados asaltan la armería en el centro comercial. Los hampones lograron sustraer aproximadamente 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas.

Se identifica a los delincuentes como 3 hombres y 1 mujer: mientras los hombres salían con los armamentos, la joven mujer estaba de campana en la puerta.

(Noticia en desarrollo...)