Ventanilla: Implicados en robo frustrado en el Callao fueron capturados tras feroz balacera en supermercado

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva balacera se registró en el estacionamiento de un conocido supermercado en Ventanilla donde fueron capturados dos presuntos integrantes de una banda criminal. Según información policial, estos sujetos estarían implicados en el robo frustrado a dos camionetas en el Callao ocurrido el pasado 15 de mayo.

Balacera en Ventanilla termina con captura de dos criminales

Los hechos ocurrieron sobre la tarde de este miércoles 27 de mayo en el parqueo de Plaza Vea ubicado en la avenida Néstor Gambetta y a unos pocos metros de la comisaría de la zona. Ahí, la Policía Nacional del Perú montó un operativo para la detención de dos sujetos los cuales venían vigilando a través de cámaras de seguridad del lugar.

Los criminales ingresaron a este centro comercial a bordo de un auto negro de marca BMW cuando fueron acorralados por los agentes. Al verse acorralados, no tuvieron reparos en abrir fuego contra los efectivos en un intento desesperado por escapar.

Como era de esperarse, este hecho generó pánico en los trabajadores y en los ciudadanos que se encontraban dentro del centro comercial. Por suerte, la policía logró reducir a estos sujetos poniéndolos bajos custodia. Ambos criminales integrarían una banda que intentó atracar dos camionetas blindadas el pasado 15 de mayo en la cuadra uno de la avenida Conde de Lemus, en el Callao.

Los detenidos son hermanos y responden a los nombres de Miguel y Leandro Taxi Rodríguez. Antes de ser apresados, ambos destruyeron sus teléfonos celulares para evitar ser implicados en hechos delictivos.

Pareja de una suboficial implicada

Este último, Leandro Taxi Rodríguez sería la pareja de la suboficial Diana Samayoa Durán, quien también sería parte de esta organización delictiva. A su vez, la efectiva fue detenida conduciendo un auto que había sido reportado como robado. El propio coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, indicó este hecho.

"Es una efectiva de la Policía Nacional del Perú. Estaba conduciendo el vehículo, la misma que estaría detenida por el delito de receptación, lo que indica de que el carro es de su pareja y que estaba yendo a su domicilio, que no tenía ni conocimiento que el vehículo era robado", declaró a los medios.

Finalmente, los capturados tendrían relación con 'Alías Dóminic', cabecilla de 'Los Injertos de Ventanilla' quien sería autor de los últimos robos de oro en San Martín de Porres, San Miguel y el Callao.

En resumen, dos sujetos fueron capturados tras una balacera en el estacionamiento de un supermercado en Ventanilla.