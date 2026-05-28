La Libertad: Congreso aprueba ley que impulsa la creación de una nueva universidad nacional en Pacasmayo

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República aprobó la creación de una universidad nacional en Pacasmayo mediante la Ley N°32613. La norma se refiere a la conversión del ex instituto a la ahora universidad, Escuela de Educación Superior Pedagógica David Sánchez Infante, con sede en el distrito de San Pedro de Lloc, en Pacasmayo, La Libertad.

La nueva casa de estudios continuará ofreciendo las carreras profesionales y especialidades que actualmente brinda la institución educativa.

Conversión institucional y financiamiento

Gracias a la creación de esta universidad, se amplifica el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes de la región, quienes muchas veces deben trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios universitarios por falta de oferta académica en sus provincias.

Este centro educativo surge como resultado de la conversión institucional de la Escuela de Educación Superior Pedagógica del mismo nombre, una institución educativa con trayectoria en la formación profesional de estudiantes de la región La Libertad.

De acuerdo con la ley aprobada por el Parlamento, el funcionamiento inicial de la universidad será financiado con el presupuesto que actualmente recibe la Escuela de Educación Superior Pedagógica David Sánchez Infante, sin demandar recursos adicionales inmediatos al Estado.

Asimismo, la norma establece que la universidad deberá adecuar su estatuto y órganos de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria N.° 30220, respetando su autonomía y condición de universidad nacional.

La institución también continuará otorgando grados académicos de bachiller y títulos profesionales, los cuales seguirán el procedimiento regular de inscripción ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

¡Nueva universidad nacional en Pacasmayo! Con la Ley 32613, impulsada por el Parlamento Nacional, la Escuela de Educación Superior Pedagógica David Sánchez Infante será universidad, fortaleciendo el acceso a la educación superior de la región ✨🎓 pic.twitter.com/5kl2rL5CCb — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 28, 2026

Plazo de adecuación y organización

Otro de los puntos contemplados en la ley es el plazo de cinco años para la adecuación de los docentes a los requisitos establecidos en la Ley Universitaria.

Además, el Ministerio de Educación deberá designar, en un plazo máximo de 60 días desde la entrada en vigencia de la norma, a los integrantes de la Comisión Organizadora de la nueva universidad.

Este grupo estará conformado por seis miembros elegidos por la comunidad académica, integrada por docentes y estudiantes. Dos de sus integrantes estarán exceptuados de algunos requisitos establecidos en la Ley Universitaria.

La creación de la Universidad Nacional David Sánchez Infante fue oficializada mediante un decreto de ley, documento que lleva la firma del presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro.

Con esta medida, el Estado busca fortalecer la educación pública universitaria y ampliar las oportunidades académicas para los jóvenes de la región La Libertad.