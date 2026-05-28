Actores de Hollywood reaparecen juntos en centro médico tras lesión de su hija.

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Esta semana en un centro médico de Los Ángeles, reconocidos y queridos actores de Hollywood fueron vistos acompañando a su hija mayor, quien presentaba dificultades para caminar y, posteriormente, fue fotografiada usando muletas.

Las imágenes, difundidas por Page Six, muestran a la joven de 20 años ingresando al establecimiento apoyándose en sus padres. Mientras, el actor abrazaba a su joven hija, y la actriz, ayudaba a guiarlos hacia el interior del recinto médico.

Horas más tarde, la joven fue fotografiada saliendo del lugar utilizando muletas y una bota ortopédica. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre la lesión ni sobre su estado de salud.

Reencuentro familiar tras el divorcio

Durante la visita médica, tanto Ben Affleck, de 53 años, como Jennifer Garner, de 54, lucieron tranquilos e incluso sonrientes mientras acompañaban a su hija, Violet.

Violet vestía una chompa blanca, un vestido floral, zapatillas, lentes y mascarilla. Por su parte, Affleck apareció con saco gris, camisa azul y pantalones beige. Garner optó por un atuendo casual compuesto por polera blanca, jeans y lentes de sol.

La expareja mantiene una relación cercana por el bienestar de sus hijos. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la película "Daredevil" y contrajeron matrimonio en 2005. Sin embargo, su relación terminó años después y el divorcio se oficializó en 2018.

Durante su matrimonio tuvieron tres hijos: Violet, Seraphina, de 17 años, y Samuel, de 14. A pesar de la separación, los actores han sido vistos en distintas ocasiones compartiendo actividades familiares y acompañando juntos a sus hijos en momentos importantes.

En 2020, una fuente citada por Us Weekly aseguró que Affleck y Garner estaban comprometidos en mantener una dinámica familiar saludable y evitar conflictos públicos que pudieran afectar a sus hijos.

Violet y su activismo sobre salud

Actualmente, Violet Affleck estudia en la Universidad de Yale. Además, en los últimos años ha participado activamente en espacios públicos relacionados con salud y prevención sanitaria.

En 2024 intervino ante la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, donde reveló que en 2019 desarrolló una condición postviral. Durante su discurso señaló que esa experiencia le permitió comprender que la medicina "no siempre tiene respuestas" frente a algunas consecuencias de los virus.

Meses después, en septiembre de 2025, participó en una intervención en las Naciones Unidas como defensora juvenil. Allí expresó su preocupación por los efectos prolongados del COVID-19 en niños y adolescentes.

Hasta ahora, los representantes de Ben Affleck y Jennifer Garner no han emitido declaraciones sobre la condición médica de Violet.