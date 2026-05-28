Migraciones eliminó citas virtuales tras detectar fallas que facilitaban el acceso a tramitadores: "Resultó ineficiente"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Juan Ramiro Alvarado, superintendente nacional de Migraciones, informó que la entidad decidió eliminar las citas previas en su plataforma virtual después de detectar irregularidades que facilitaban el acceso a tramitadores.

"Ese modelo resultó siendo ineficiente, nosotros hemos dado vuelta a la figura. Hoy empezamos la etapa final de sin citas. A partir del día lunes oficialmente todos vamos a atender", señaló el funcionario.

Migraciones confirma irregularidades en su sistema de citas previas

El superintendente de Migraciones anunció que el sistema virtual que permitía reservar citas en la entidad resultó ineficiente en el tiempo debido a que no permitía el acceso al ciudadano común conseguir una cita y obstaculizaba el acceso al pasaporte electrónico. "La idea de pasar virtualidad es que no tengas que ir ni siquiera ir al centro de atención", señaló.

Según indicó, la plataforma digital registraba irregularidades en su sistema que había permitido el ingreso de tramitadores no identificados que empleaban bots con inteligencia artificial para capturar todas las citas subidas al sistema y después hacer negocio. Este acceso incluso habría sido facilitado por trabajadores de la misma institución.

Sumado a ello, el usuario que buscaba tramitar su pasaporte enfrentaba otro problema: largas colas en un número limitado de sucursales habilitadas por Migraciones. Y es que, de acuerdo con Ramiro Alvarado, la atención solo se estaba brindando en la sede central, ubicada en el distrito de Breña, y en la sucursal del Óvalo Gutiérrez, en Miraflores.

Por esta suma de inconvenientes, se ha dispuesto que a partir del lunes 1 de julio, el sistema de Migraciones comenzará a atender sin previa cita a todos los usuarios que quieran expedir este documento de viaje, confirmando que la atención se realizará por orden de llegada y de manera descentralizada en 8 sucursales de Lima y 31 en regiones.

¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite?

Para realizar este trámite en el que se consigue el documento de viaje, los usuarios deberán cumplir con una serie de requisitos como:

DNI en buen estado y último emitido.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Con respecto al pago por el trámite, se debe abonar la suma de 120.90 soles por derecho de expedición del pasaporte electrónico. Este pago puede efectuarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe o de manera presencial en las agencias.