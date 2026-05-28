Reconocido periodista argentino es hallado desorientado por las calles de Lima

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reconocido periodista argentino fue hallado deambulando desorientado por las calles del Centro de Lima tras perder su ubicación exacta. Por suerte suya, el veterano de 85 años se encontró con un joven que lo ayudó a recibir ayuda inmediata tras su extravío.

Hallazgo del comunicador en el Centro de Lima

Todo comenzó cuando un transeúnte identificado como Ricardo Mendoza lo reconoció transitando sin rumbo fijo por el centro histórico. Al notar que el Guillermo Giacosa no portaba sus documentos personales ni su celular para solicitar asistencia, decidió acompañarlo para resguardar su total integridad física.

"Está consciente y tranquilo, pero se encuentra desorientado y no logra recordar con claridad hacia dónde debía dirigirse. Lo estoy acompañando para que no esté solo ni en riesgo", publicó.

Debido a la confusión, el joven difundió la situación en redes sociales buscando contactar a sus familiares. La rápida movilización digital permitió que un allegado obtuviera la dirección de su vivienda en Breña, facilitando el retorno seguro del reconocido escritor a su hogar.

El ciudadano se encontró con el periodista.

El incidente generó una inmediata respuesta en las plataformas digitales, donde usuarios expresaron su preocupación por el bienestar del veterano comunicador. La colaboración de los ciudadanos fue determinante, demostrando la importancia de la empatía colectiva al encontrar a una persona vulnerable en la vía pública.

Trayectoria y recomendaciones tras el suceso actual

Guillermo Giacosa posee una extensa trayectoria en medios peruanos, destacando en programas de conversación y radio. Su aporte cultural es ampliamente reconocido, habiendo participado como docente y asesor, consolidándose como una de las voces más influyentes en el periodismo que labora en todo el territorio peruano.

Giacosa tiene una trayectoria de años.

La situación del comunicador pone en evidencia los desafíos comunes que enfrentan los adultos mayores al desplazarse solos. Por ello, especialistas resaltan que la prevención es clave, sugiriendo el uso de placas de identificación o dispositivos de localización para evitar cualquier inconveniente futuro en Lima.

Ante este tipo de incidentes, diversos especialistas sugieren la importancia de una supervisión constante para personas de edad avanzada. Es fundamental que los adultos mayores cuenten con identificaciones visibles y apoyo familiar frecuente para evitar que enfrenten situaciones de vulnerabilidad en espacios públicos muy concurridos.

Este episodio culminó positivamente gracias a la rápida acción ciudadana. La seguridad de los adultos mayores debe ser prioridad, garantizando que personas como Guillermo Giacosa no vuelvan a enfrentar riesgos similares en el futuro.