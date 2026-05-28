Nuevo accidente en Pasamayito: Tráiler se despista e impacta contra una combi en plena avenida Revolución

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La vía conocida como Pasamayito en Comas vuelve a ser escenario de un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados hasta tres vehículos. Esta vez, un tráiler se despistó a toda velocidad impactando contra una combi y dejando herido al chofer de esta unidad.

Nuevo accidente se reporta en la vía Pasamayito

Las imágenes de seguridad ubicadas en este punto, específicamente en la séptima zona de Collique, lograron captar al detalle como se dio este nuevo siniestro. El clip revela como este vehículo pesado baja sin control alguno por la avenida Revolución impacta contra otro camión, luego continúa con su recorrido chocando contra una combi para luego empotrarse contra un árbol que detuvo su recorrido.

Lamentablemente, los conductores del tráiler y de la combi resultaron heridos debido al impacto por lo que fueron auxiliados por los vecinos que rápidamente se acercaron a tratar de ayudar. Luego de unos minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú también llegaron a la escena para cercarla e iniciar las labores de rescate.

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