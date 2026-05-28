Atropello de perro en Vista Alegre genera indignación vecinal por presunta imprudencia vial

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caso de atropello canino, ocurrido en la asociación Vista Alegre, en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, volvió a poner en debate la necesidad de mayor prudencia vial en las calles de Tacna. Un vecino denunció que su mascota, una perrita llamada "Tati", murió tras ser atropellada por un conductor en la calle Abraham Valdelomar, hecho registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según relató el denunciante a Radio Exitosa, el accidente ocurrió el último lunes alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando la mascota salió inesperadamente hacia la pista y fue alcanzada por un vehículo. El propietario aseguró que el conductor no redujo la velocidad pese a que el animal retornaba hacia la vereda.

"Yo también conduzco y cuando uno ve a un niño o un animalito, sobrepara. No entiendo por qué el señor no frenó si había tiempo para hacerlo", expresó afectado.

Cámaras registraron el momento

Las imágenes de seguridad difundidas muestran el instante en que la perrita cruza la vía y es impactada por el vehículo. De acuerdo con la denuncia, el conductor incluso pasó ambas llantas sobre el animal, causando su muerte inmediata.

El vecino sostuvo que inicialmente no observó claramente el video y prefirió dialogar con el conductor. Sin embargo, luego de revisar detenidamente las grabaciones, aseguró sentirse indignado por la forma en que ocurrieron los hechos.

"Mi perrita no era callejera, era parte de la familia. Mis sobrinos crecieron con ella y todavía no saben que falleció", comentó conmovido.

Asimismo, indicó que el conductor habría colaborado trasladando al animal hacia una veterinaria, aunque cuestionó algunas de sus respuestas posteriores.

Piden conciencia a conductores

El denunciante explicó que evaluó presentar una denuncia formal, aunque finalmente desistió debido al tiempo y a la percepción de que estos casos no reciben la atención suficiente de las autoridades.

"Uno siente que en una comisaría le van a decir por qué el perro estaba afuera. Muchas veces no se toma importancia a estos atropellos", manifestó.

Vecinos del sector indicaron además que en la calle Abraham Valdelomar existe un hueco en una esquina que obliga a varios vehículos a reducir la velocidad, por lo que consideran que el accidente pudo evitarse si el conductor hubiera manejado con mayor precaución.

Ley protege a los animales

En el Perú, la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal establece sanciones para actos de crueldad y maltrato contra animales domésticos. Aunque cada caso debe ser evaluado por las autoridades, especialistas recuerdan que los conductores tienen la obligación de actuar con responsabilidad ante cualquier situación de riesgo en la vía pública.

El hecho generó comentarios de indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes pidieron reforzar campañas de sensibilización y respeto hacia las mascotas.