Amenazas agravan presunta estafa vinculada a "Óscar Capital" mientras avanzan investigaciones fiscales

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La investigación por presunta estafa contra Óscar Josué Sánchez Vilca, conocido públicamente como "Óscar Capital", continúa generando preocupación en Tacna debido al incremento de agraviados y a las recientes denuncias por amenazas contra una de las víctimas del hecho. El caso, actualmente investigado por el Quinto Despacho de Investigación de la Fiscalía de Tacna, ya reúne a diez denunciantes formalmente incorporados, aunque el número de afectados podría superar las treinta personas.

Según la defensa legal de las víctimas, el perjuicio económico asciende a un millón 912 mil soles, cifra que podría incrementarse conforme nuevos denunciantes presenten contratos y documentación ante el Ministerio Público. Las pérdidas reportadas fluctúan entre los 26 mil y 280 mil soles, mientras que varios afectados aseguran haber entregado dinero en efectivo bajo la promesa de rentabilidades anuales de hasta el 70 %.

El abogado de los agraviados, Alex Choquecahua, explicó que las denuncias continúan en proceso de incorporación.





"Hasta el momento ya formalmente el Ministerio Público ha ingresado diez agraviados, sus denuncias respectivas por el presunto delito de estafa y organización criminal", declaró Alex Choquecahua, abogado defensor de un grupo de agraviados.

Amenazas agravan situación del investigado

A los antecedentes financieros y judiciales del caso se suman denuncias por presuntas amenazas dirigidas contra una de las agraviadas. De acuerdo con la versión presentada por la defensa, la víctima recibió un mensaje intimidatorio mientras conducía su vehículo por la calle Modesto Basadre, en Tacna. Según la denuncia, un motociclista arrojó un papel al interior del vehículo con frases amenazantes y el dibujo de una granada.



Choquecahua indicó además que la denunciante recibió mensajes atribuidos al propio Sánchez mediante WhatsApp, en los que le solicitaba tiempo para devolver el dinero y hacía referencia a su tranquilidad personal. Para la defensa, estos hechos podrían configurar actos de coacción y obstaculización de la investigación fiscal.



"Estos hechos representan indicadores de peligro procesal y podrían sustentar un eventual pedido de prisión preventiva", señaló el abogado de los agraviados.

Investigación avanza en Depincri

La carpeta fiscal 3640-2026 ya fue derivada al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde se desarrollarán las diligencias correspondientes y las citaciones a los involucrados. La defensa legal también confirmó que solicitará garantías personales para la denunciante que reportó las amenazas.

De acuerdo con registros de Infocorp, Sánchez mantiene deudas superiores a 250 mil soles con diversas entidades financieras, entre ellas BCP, Interbank y Caja Huancayo. Asimismo, las diligencias preliminares habrían determinado que el investigado no registra bienes inmuebles ni propiedades a su nombre.

Mientras las investigaciones avanzan en Tacna, versiones recogidas durante el proceso señalan que Sánchez se encontraría fuera del país, presuntamente en Chile. Entretanto, la presunta estafa vinculada a Óscar Capital, las denuncias por amenazas y el elevado perjuicio económico mantienen en alerta a las autoridades y a decenas de ciudadanos que exigen la devolución de su dinero y el esclarecimiento de los hechos.