Minsa recomienda alimentos claves para prevenir la anemia en menores de edad: conoce aquí cuáles son

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de prevenir enfermedades a largo plazo, el Minsa recomienda una serie de alimentos claves para frenar la anemia en el territorio nacional, especialmente en menores de edad que son lo más propensos a tener consecuencias que les generen complicaciones mientras vayan creciendo.

Minsa anuncia una lista de alimentos que ayudan a prevenir la enfermedad

Por medio de una difusión en la cuenta oficial del Ministerio de Salud, señaló la importancia del consumo de alimentos que ayuden a prevenir la anemia en menores de edad, especialmente en niños. En ese sentido, la especialista Norma Huaraka Charalla, nutricionista de la Diris Lima Norte mencionó aspectos que los cuidadores pueden tomar en cuenta.

Un punto importante que destacó la licenciada en nutrición del Minsa es que la anemia no muestra síntomas visibles. Sin embargo, en niños menores de 3 años puede tener un impacto importante en el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo. Asimismo, instó a prestarle atención a la alimentación a temprana edad porque constituye al desarrollo de las personas.

"Lo que se daña en la edad temprana, no se va a poder recuperar a largo plazo cuando sean adultos, por eso es muy importante la prevención", expresó la representante del Minsa.

Asimismo, enfatizó en que los recién nacidos que tienen un peso menor al habitual o nacen antes de tiempo pueden ser suplementados con gotas de hierro a partir del día uno de vida. Incluso, pueden ser monitoreados con una puebra de tamizaje desde el sexto mes de vida.

Minsa: Alimentación saludable como herramienta clave para prevenir la anemia en niños.



Especialista recomendó combinar la suplementación preventiva con una alimentación saludable.



➡️ Más información: https://t.co/gnkI5JcABd pic.twitter.com/v67ageBPpT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 28, 2026

¿Qué alimentos recomienda el Minsa para prevenir la anemia en menores de edad?

Para la especialista, el mejor combo es una alimentación balanceada con una suplementación preventiva dada por los establecimientos de salud. Por el lado de la alimentación, dentro de la lista de alimentos que más resaltan se encuentran las frutas, verduras y carnes. En ese sentido, los más importantes son aquellos que tienen alto contenido de hierro.

Algunas de las que más destacan son: sangrecita, bazo e hígado, incluso los pescados forman parte de una buena alternativa, especialmente los de carne oscura por el alto contenido de nutrientes. Además, siempre es buena idea acompañar estas comidas con opciones que tengan vitamina C, como naranjas, mandarinas o tomates, ya que son excelentes aliados del hierro al ayudar a la absorción del mismo.

Con este tipo de alimentos claves dados por el Minsa, los padres de familia pueden tener herramientas para cuidar a los menores de edad que están en desarrollo de crecimiento y puedan prevenir la anemia que genera graves consecuencias a largo plazo.