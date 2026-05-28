Remate de inmuebles: Indecopi subastará propiedades en Lima, Cusco, La Libertad y Lambayeque este jueves 29 de mayo

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará este viernes 29 de mayo un remate público de 42 inmuebles ubicados en las provincias de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.

Los bienes en subasta fueron embargados a personas naturales y empresas que incumplieron el pago de multas por vulnerar derechos de consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

¿Qué inmuebles se encuentran en remate?

Entre los inmuebles disponibles se incluyen estacionamientos desde S/ 20,269.59 y oficinas desde S/ 41,672.63. Los interesados pueden consultar el catálogo completo de propiedades en el portal web de la institución.

Entre los inmuebles subastados en Lima se encuentra departamentos en Surquillo, San Miguel y Santiago de Surco, además terrenos en Huacho y Lurín, y oficinas en la Av. Saénz Peña, en el Callao. Si deseas conocer el listado oficial puedes darle click a este enlace.

En Lambayeque, los predios a subastarse son un terreno en Chiclayo y un local comercial en la ciudad del mismo nombre. En La Libertad, por otro lado, se rematan casas en la Urbanización Villa Virú, departamentos en Villa La Arenita, así como estacionamientos y azoteas en Victor Larco Herrera, entre otros.

Finalmente, entre los inmuebles a rematarse en el Cusco se encuentra un terreno ubicado en el distrito Huayopata, además de casas situadas en los distritos de Santiago, San Jerónimo y en la misma ciudad capital.

¿Cómo participar de la subasta de inmuebles?

El evento se desarrollará desde las 8:50 a.m. en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicado en la avenida Del Aire 384, San Borja (cuadra 15 de la Av. Canadá).

Los ciudadanos que deseen participar de la subasta deberán presentarse con anticipación, portando su DNI vigente o carnet de extranjería. En caso representes a una persona natural o jurídica, deberán presentar vigencia de poder inscrito en los registros públicos.

Cabe precisar que solo participarán aquellas personas que acrediten el pago de un monto no menor al 10% del valor de la tasación (oblaje). El pago del valor de adjudicación se realizará en efectivo y/o cheque y la acreditación se iniciará 20 minutos antes del inicio del evento.

En conclusión, el Indecopi realizará este viernes 29 de mayo una subasta de más de 40 propiedades ubicadas en Lima, Cusco, La Libertad y Lambayeque, las cuales han sido embargadas a sus antiguos propietarios por no cumplir con sus multas.