Asociación Automotriz del Perú responsabiliza al MTC por desabastecimiento de placas para motos

En Exitosa, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel, advirtió que recientes decisiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han provocado un grave desabastecimiento de placas de rodaje para motocicletas y mototaxis nuevas.

Culpan al MTC por desabastecimiento de placas

Como se sabe, el MTC oficializó la postergación de las nuevas especificaciones técnicas para placas de motocicletas y vehículos de categoría L hasta el 30 de noviembre del 2026, mediante el Decreto Supremo N° 021-2025-MTC, con el objetivo de garantizar una "transición ordenada y eficiente" del sistema de identificación vehicular.

Sin embargo, esta medida habría generado preocupación en el sector automotor. Pues bien, en diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, Karsten Kunckel, advirtió que el desabastecimiento de placas de rodaje para motocicletas y mototaxis es culpa por las decisiones unilaterales del ministerio liderado actualmente por Aldo Martín Prieto.

El representante de la AAP precisó serían más de 40 mil vehículos que no tendrían placa actualmente por "la situación provocada por el propio MTC", pese a que el sistema ya estaba listo para operar desde el 17 de diciembre del 2025, para la identificación vehicular en un país como el nuestro donde la inseguridad se ha convertido en un tema preocupante.

"Son más de 40 mil que no tienen placa, una situación provocada por el propio MTC. Nosotros nos hemos preparado diligentemente para emitir las placas Mercosur de mayor tamaño que es un tema muy importante para la seguridad ciudadana", precisó Karsten Kunckel.

Cambio de placas para motos se posterga

Karsten Kunckel mostró su indignación de que pese a que en diciembre el MTC, con cartas de por medio les comunicaba que debían estar preparados para emitir placas más grandes de siete dígitos, retrocedieran en su decisión "sin razón alguna" para volver a las placas antiguas (las azules).

"Ya habíamos cancelado los convenios que teníamos de larga data con los proveedores para las placas azules. (...) No es posible que de un momento al otro vuelvan a un sistema antiguo que ya había sido cancelado y que por Decreto Supremo ya no debíamos emitir (las placas azules)", puntualizó.

Al ser cuestionado sobre cuál habría sido el argumento del MTC para que tomen esa decisión sobre las placas de rodaje, el presidente de la AAP, indicó que el argumento se habría centrado en la discusión de precios, en el cual, la institución "le brindó todas las facilidades" para que el ministerio sea el que señale las estructuras que deseaban hasta el punto de darles "la gestión de placas más económicas de Latinoamérica".

Daño social por decisión "unilateral" del MTC

Finalmente, en su entrevista con Exitosa, el presidente de la AAP, Karsten Kunckel, indicó que el simple hecho de regresar al sistema antiguo se realizan las gestiones para realizar las cadenas de información, pero ya tienen información de que ello tendrá un costo más elevado.

"Porque una cosa es planificar una línea de producción para 400 mil placas durante un año y otra cosa es pedir 50 mil o 100 mil placas en 7 meses porque se supone que en noviembre sí se va a cambiar a la placa Mercosur que va acostar mucho más que la anterior. No entendemos por qué el ministerio está gestionando algo que es imposible de cumplir con la inmediatez que requieren", sostuvo.

Acotó que la AAP mantiene alrededor de 150 mil placas Mercosur en stock en sus almacenes y todo planificado para abastecer el mercado tal como fue dispuesto por el Decreto Supremo. En ese marco, Karsten Kunckel cuestionó que el MTC haya modificado el esquema de forma abrupta, generando el desabastecimiento de placas para motos.