MTC suspende aplicación de nuevas características a las placas de vehículos menores

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suspendió hasta el 30 de noviembre del 2026 la aplicación de una serie de modificatorias con respecto a la nueva placa de rodaje para los vehículos menores.

La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 021-2025-MTC, publicado este martes 30 de diciembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano y refrendado por el presidente José Jerí Oré y el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera.

Disposiciones que se aplazan

De acuerdo con el dispositivo promulgado por el Poder Ejecutivo, se suspende la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-2008-MTC, a fin de permitir una "transición ordenada y eficiente" del sistema de identificación vehicular, orientada a la continuidad del servicio de expedición de las placas, evitando afectaciones a los usuarios. En ese sentido, la suspensión se centra en:

Distribución de colores y representación gráfica de la Placa Única Nacional de Rodaje. Zonas registrales para la asignación del primer carácter en la Placa Única Nacional de Rodaje ordinaria de vehículos menores, livianos y pesados. Dimensiones y características técnicas mínimas de las planchas metálicas que conforman la Placa Única Nacional de Rodaje. Características técnicas mínimas de la calcomanía holográfica de seguridad. Características técnicas mínimas de la Placa Holográfica delantera y de la Calcomanía Electrónica.

La norma destaca también, que la implementación de las nuevas características de la Placa Única Nacional de Rodaje para vehículos menores de la categoría vehicular "L", requiere contar con "acciones técnicas, operativas y administrativas complementarias", para su adecuada puesta en marcha, tal como sostiene Dirección General de Autorizaciones en Transportes.

Para tener en cuenta:

El texto señala además, que en un plazo no mayor a cinco días calendario contados desde el día siguiente de la publicación del presente decreto supremo, el MTC, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, aprueba la normativa complementaria necesaria para su implementación.

Cabe señalar que, el presente dispositivo entrará en vigencia una vez que se haya aprobado la normativa complementaria que establecerá el MTC, a fin de asegurar la continuidad del sistema de identificación vehicular.

Es importante recordar que, como parte de su lucha contra la inseguridad ciudadana, y en el marco de la ampliación de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, continúa prohibida la circulación de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular "L3" (motos lineales).

De esta manera, el Gobierno amplía por casi un año la implementación de las nuevas características que tendrán las placas de rodaje de los vehículos menores que circulan en todo el país.