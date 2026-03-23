Ataque a combis en la av. Argentina: EsSalud informa del estado de los tres heridos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó sobre el estado de salud de tres pacientes que llegaron heridos tras la balacera contra combis de la avenida Argentina, en Cercado de Lima, como parte de un ataque extorsivo.

Tres pacientes son atendidos por EsSalud

A través de un comunicado, EsSalud informó que a las 9:25 p. m. del domingo 22 de marzo, tres pacientes ingresaron por herida de proyectil de arma de fuego al servicio de Emergencia del Hospital II Ramón Castilla.

"Debido a la complejidad de sus lesiones, uno de los heridos fue referido en la madrugada de hoy, lunes 23 de, al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde se encuentra bajo observación y atención especializada en el Tópico de Cirugía del Servicios de Emergencia", indicaron.

Las otras dos personas heridas continúan siendo evaluadas y recibiendo atención médica para que en el transcurso de este lunes 23 de marzo sean referidos a los hospitales Guillermo Almenara y Alberto Sabogal, para tener atención especializada.

Asimismo, indicaron que también están brindando información y orientación adecuada a los familiares de los pacientes.

EsSalud informa del estado de salud de 3 heridos

Nuevo ataque extorsivo

Seis combis que se encontraban estacionadas en la primera cuadra de la avenida Argentina fueron atacadas a balazos por parte de dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal.Las unidades esperaban llenar de pasajeros para iniciar su recorrido hacia San Martín de Porres y el Callao. Sin embargo, estos presuntos sicarios dispararon sin mediar reparo alguno ocasionando que decenas de personas se tiren al pavimento buscando ponerse a buen recaudo.

Las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar captaron el preciso momento en que los sujetos llegan en el vehículo ligero y lanzan una ráfaga de disparos. Los atacantes huyeron raudamente del lugar aprovechando que el resto de personas intentaba cuidar su vida en medio del atentado.

Lamentablemente, los disparos alcanzaron a cinco personas, incluida la cobradora de una de las combis estacionadas. Por suerte, transeúntes y testigos llamaron a las unidades de emergencia para que los afectados sea atendidos y llevados en cuestión de minutos a centros de salud.

Agentes de la Policía Nacional del Perú arribaron al lugar para cercar la escena e iniciar con las pericias de rigor. Incluso, en redes circulan videos que muestra a uno de los efectivos tratando de socorrer a los heridos.

Es por este ataque que EsSalud informó del estado de tres de los heridos reportados en la balacera contra combis en la avenida Argentina, indicando que uno fue referido a un hospital de mayor complejidad por sus lesiones, mientras que otros dos aún son atendidos a espera de una referencia.