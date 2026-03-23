Gobierno declara estado de emergencia en el tramo de San Clemente (Pisco) y Ayacucho de la vía Los Libertadores

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre de la Ruta Nacional PE-28 (vía Los Libertadores) en el tramo que comprende la zona de San Clemente, provincia de Pisco, y la región Ayacucho.

Es importante señalar que, la medida decretada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 155-2026-MTC/01.02., publicada este domingo 22 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Medidas a realizar

De acuerdo con el dispositivo refrendado por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, el plazo de la declaratoria de estado de emergencia es por 180 días calendario, prorrogable, según el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1704.

En ese sentido, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL) y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, en el marco de sus competencias, adoptarán las "acciones e intervenciones" que resulten necesarias para preservar y superar las restricciones en el mencionado tramo de la Red Vial Nacional.

Asimismo, también podrán realizar las coordinaciones que estimen pertinentes con los gobiernos regionales y locales. Del mismo modo, las dos entidades en mención deberán informar al Despacho Viceministerial de Transportes en un plazo de 10 días calendario, las acciones efectuadas en el marco de lo establecido en la presente resolución ministerial.

Afectaciones ponen en peligro a la vía y viajeros

De acuerdo con la Nota de Elevación N.º 178-2026-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, entre el puente Mesie y Occollo (vía Los Libertadores) se presentan daños que comprometen la operación segura del servicio de transporte terrestre.

Asimismo, han sido identificados tramos en situaciones críticas, considerados de nivel medio y alto, tales como: asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica, socavación hidráulica, pérdida de plataforma, hundimientos de calzada y colapso parcial de la vía e incluso una falla geológica activa.

La resolución señala que el MTC, a través de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, ha emitido 77 autorizaciones a empresas, permitiendo que 205 vehículos circulen en la vía Los Libertadores, transportando alrededor de 146 511 usuarios, quienes se verían afectados ante la interrupción de la prestación del servicio público de transporte terrestre por los daños identificados.

Desde el Gobierno adoptan estas acciones para garantizar la continuidad del servicio de transporte, salvaguardando en primer lugar la seguridad de los transportistas y viajeros en general que transitan por la vía.