Terror en Cercado de Lima: Sujetos disparan contra seis combis en av. Argentina y dejan cinco heridos

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ataques contra el transporte público no tienen cuando acabar. Esta vez, seis combis que se encontraban estacionadas en la primera cuadra de la avenida Argentina fueron atacadas a balazos por parte de dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal.

Las unidades esperaban llenar de pasajeros para iniciar su recorrido hacia San Martín de Porres y el Callao. Sin embargo, estos presuntos sicarios dispararon sin mediar reparo alguno ocasionando que decenas de personas se tiren al pavimento buscando ponerse a buen recaudo.

Cinco heridos tras balacera contra seis combis

Las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar captaron el preciso momento en que los sujetos llegan en el vehículo ligero y lanzan una ráfaga de disparos. Los atacantes huyeron raudamente del lugar aprovechando que el resto de personas intentaba cuidar su vida en medio del atentado.

Lamentablemente, los disparos alcanzaron a cinco personas, incluida la cobradora de una de las combis estacionadas. Por suerte, transeúntes y testigos llamaron a las unidades de emergencia para que los afectados sea atendidos y llevados en cuestión de minutos el Hospital Ramón Castilla y al Hospital Loayza.

Agentes de la Policía Nacional del Perú arribaron al lugar para cercar la escena e iniciar con las pericias de rigor. Incluso, en redes circulan videos que muestra a uno de los efectivos tratando de socorrer a los heridos.

Siguen siendo víctimas de extorsión

Esta no es la primera vez que las combis de que transitan por la avenida Argentina hacia el Callao son atacadas a balazos por presuntos sicarios. Y es que hace semanas atrás uno de sus conductores perdió la vida a manos de estos sujetos quienes les exigen el pago de cupos para continuar trabajando.

Nuestro medio pudo conocer que luego del ataque la banda criminal denominada 'La Federación' envió mensaje a los transportistas de esta ruta atribuyéndose el atentado y exigiendo que los demás trabajadores se alineen. Como se recuerda, estas empresas han denunciado en repetidas oportunidades las amenazas, pero hasta el momento no ven resultados.

Incluso, días atrás realizaron un plantón en la avenida Argentina que cruza el Callao luego que uno chofer fuera asesinado frente al centro comercial Minka. Al cierre de esta nota se pudo conocer que los heridos se encuentran fuera de peligro, pero continuarán recibiendo atención médica.

En resumen, sujetos balearon seis combis en la cuadra uno de la avenida Argentina dejando 5 heridos. El hecho ocurrió la noche de este último domingo 22 de marzo dejando en claro que el transporte público continúa bajo el yugo de los extorsionadores.