Fiscalía interviene grifos de Lima supervisando alza de precios de combustibles tras crisis energética

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de ciudadanos continúan sufriendo los efectos de la crisis energética que se vivió en el país a raíz la ruptura de uno de los ductos que trasporta el gas de Camisea desde Cusco. Debido a este incidente, el precio de los combustibles como GLP y la gasolina se dispararon en el mercado generando alza de pasajes y otros.

Fiscalía interviene grifos ante alza de precios de combustibles

Han pasado dos semanas desde que el gobierno de José María Balcázar puso fin a esta crisis tras la reparación de este ducto en Megantoni. Sin embargo, el costo de los combustibles se ha mantenido elevado por lo que los usuarios han exigido una respuesta inmediata de las autoridades.

Por ello, este domingo 22 de marzo un grupo de agentes del Ministerio Público realizaron un operativo en diferentes grifos de Lima Metropolitana para supervisar el funcionamiento y la posible especulación de precios en estos establecimientos.

En total fueron 12 estaciones de servicio las cuales fueron intervenidos por siete fiscales pertenecientes a la Primera Fiscalía de Prevención del Delito. La principal medida es evitar que se cometan los presuntos de delitos de especulación y omisión de funciones.

📢 Frente al alza sostenida en l precio de los combustibles, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito actuó oportunamente con un operativo en 12 grifos de Lima Este para evitar la especulación y la omisión de funciones.

▶️Todos los detalles en el video. pic.twitter.com/Cp3zmEcb2E — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 23, 2026

Estos grifos intervenidos se ubicaron en distritos de Ate, La Molina, Santa Anita y Lurigancho Chosica. Además, el operativo contó con la presencia de personal de Sunat, Osinergmin e Indecopi para garantizar el correcto proceso.

Tomará más tiempo

Días atrás, Exitosa conversó con el gerente general de ASEEG, Abel Camasca, para conocer mayores detalles de las consecuencias de la crisis energética en el país. Uno de las precisiones que hizo fue que la restitución del gas natural no genera un impacto inmediato en la distribución del GLP.

Según reveló, el gas licuado de petróleo tiene que llegar primer a las instalaciones de Pluspetrol en Pisco y luego de ello ser enviado al resto del país. Por ello, la normalización de los costos tomará unos días más en todo el país.

"Los combustibles del gas líquido va hasta Pisco a la planta de Pluspetrol, entonces recién el domingo 15 Pluspetrol quedó en condiciones de recibir producto. Usted comprenderá que si Pluspetrol abastece el 70 % del mercado nacional y ha tenido una falta de inventario de 14 días y eso va llevar un tiempo estimado de una semana", indicó.

En resumen, agentes de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito intervinieron 12 grifos en todo Lima ante el alza de precios de los combustibles tras la crisis energética que se vivió.