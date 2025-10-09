Ataque en concierto de Agua Marina: Hermanos Quiroga fuera de peligro tras resultar heridos

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego del atentado contra grupo de cumbia Agua Marina en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, cuatro de ellos resultaron heridos: Wilson Ruiz, César More y los hermanos Luis y Manuel Quiroga. Estos últimos ya se encuentran estables, según informaron los peritos de criminalística a su salida del centro de salud al que fueron trasladados.

Heridos fueron trasladado

El ataque perpetuado por presuntos extorsionadores, quienes abrieron fuego contra los artistas, dejó cuatro heridos: Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, baterista y la primera guitarra; César More, tecladista; y Wilson Ruiz, el animador de la banda.

Los cuatro integrantes lesionados, víctimas de la ráfaga de disparos, fueron trasladados hasta la Clínica Maison de Santé, en donde permanecen internados estables los Quiroga, aunque el tecladista y el animador fueron trasladados hasta el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen debido a la gravedad de sus lesiones.

Luis Quiroga, recibió tres impactos de bala, siendo el más grave por haber resultado con perforación en el tórax. Mientras que Manuel Quiroga recibió un impacto en la pierna derecha, pese a ello, actualmente permanecen estables.

Estado de otros dos integrantes

EsSalud informó en horas de la madrugada que se les brindó atención de emergencia en el área de Trauma Shock del establecimiento de salud a los integrantes trasladados. En el comunicado detallaron que Ruiz y More llegaron entre las 11:40 y 11:45 p. m. habiendo sido trasladados en un inicio al Policlínico Rodríguez Lazo de Chorrillos, pero por la gravedad de sus lesiones se decidió que su atención se de en el Almenara.

En diálogo con Exitosa, la pareja del animador informó que ambos heridos se encuentran delicados y se espera una operación. El familiar de Wilson Ruiz detalló que él recibió dos impactos de bala y pidió oraciones por parte de los fanáticos para la salud de los heridos quienes se encuentran luchando por su vida.

Cabe señalar que el líder de la agrupación denunció meses antes, durante la marcha de la Paz, que venían siendo víctimas de extorsiones, por lo que este ataque es una muestra clara de los niveles a los que llegó este delito en nuestro país.

En horas de la madrugada el jefe de la Región Policial Lima, el general Enrique Felipe Monroy, justificó la falta de seguridad en nuestro país indicando que el evento no tenía las garantías correspondientes.