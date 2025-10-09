Esposa de integrante de Agua Marina: "Lo van a operar, recibió dos impactos de bala, la agrupación era extorsionada"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el atentado hacia la agrupación Agua Marina, la noche del miércoles 8 de octubre en Chorrillos, la esposa de uno de los integrantes de la banda declaró a Exitosa que su pareja será operado en breve debido a dos impactos de bala recibidos en el cuerpo.

En declaraciones con nuestro medio, la esposa de Wilson Javier Ruiz Julca, animador del grupo de cumbia, mencionó que "está bastante delicado" por el nuevo acto criminal que se reporta en la capital.

"Estamos consternados con lo que ha pasado"

Visiblemente afectada por lo ocurrido hace unas horas, la cónyuge del miembro de la agrupación norteña dijo estar "consternada" por lo terrible momento que les toca atravesar. En ese sentido, hizo un llamado a su público a orar por la pronta recuperación de los cuatro integrantes afectados.

Cabe señalar que, de acuerdo a un comunicado de EsSalud, Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César More (51), permanecen en el Área de Trauma Shock del Hospital Guillermo Almenara por impacto de bala en el tórax.

Por su parte, los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú se encuentran en una clínica local, estando "fuera de peligro". La esposa del animador indicó que hasta el momento solo han recibido la visita del personal de Criminalística de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Agregó que, tanto su esposo, como su compañero, han recibido dos impactos de bala cada uno y su situación es "delicada".

(Noticia en desarrollo...)