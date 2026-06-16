San Luis: Presunto ladrón de viviendas huyó por techos de varias casas, pero fue capturado

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un presunto ladrón de viviendas fue capturado durante la madrugada en el distrito de San Luis, luego de protagonizar una intensa persecución que se extendió por los techos de varias casas. La intervención fue posible gracias al monitoreo constante de las cámaras de videovigilancia, que permitieron seguir cada uno de sus movimientos hasta lograr su detención.

Ladrón intenta escapar por los techos

El hecho ocurrió minutos antes de la una de la mañana en la urbanización Las Moras. Según las imágenes registradas por el sistema de seguridad del distrito, el sujeto llegó a bordo de una bicicleta y permaneció varios segundos observando los alrededores de una vivienda. Tras verificar que no había personas cerca, trepó una reja e ingresó al patio del inmueble con aparentes intenciones delictivas.

El intervenido fue identificado como Antonio Yenderson Chacón Mejía, de nacionalidad venezolana. Al percatarse de la presencia de agentes de Serenazgo que acudieron tras recibir la alerta desde la central de monitoreo, intentó escapar rápidamente. Para evitar ser capturado, ingresó a predios colindantes y avanzó por los techos de varias viviendas.

Sin embargo, el seguimiento en tiempo real realizado mediante las cámaras de seguridad permitió conocer en todo momento la ubicación del sospechoso. La persecución concluyó cuando el hombre ingresó al baño de una vivienda multifamiliar, donde fue intervenido por personal de Serenazgo con apoyo de efectivos de la Policía Nacional.

Tras su captura, el presunto ladrón fue trasladado a la comisaría de San Luis, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Vecinos de la zona destacaron la rápida acción de los serenos y del personal policial.

🔴🔵 San Luis: Presunto ladrón trepó casas para huir, pero fue capturado



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Ladrón cae del tercer piso

Hace unas semana, un ladrón quedó gravemente herido tras caer desde el tercer piso de una vivienda a la que intentó ingresar para robar en el distrito de Los Olivos, según información de las autoridades locales.

Este incidente se registró durante la noche en las inmediaciones de un inmueble localizado en el asentamiento Enrique Milla Ochoa, en la citada jurisdicción limeña. Todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia en las que se observa la secuencia de las maniobras del sujeto por querer escalar este hogar.

El individuo buscó escalar los niveles superiores del domicilio y tras varios intentos consiguió llegar hasta el tercer piso, sin embargo, cuando intentó ingresar a este predio perdió el equilibrio, se descolgó de una baranda y terminó por caer hacia la vía pública.

Es así que, la captura de este presunto ladrón en San Luis evitó que el hecho terminara con mayores consecuencias para los vecinos afectados. Gracias al monitoreo permanente de las cámaras de seguridad y a la rápida reacción de Serenazgo y la Policía, el sujeto fue ubicado y detenido tras intentar escapar por los techos de varias viviendas.