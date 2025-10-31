Municipalidad de Ate inicia demolición de viviendas en el Cerro Candela para ampliar la avenida Nicolás Ayllón

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Ate inició en la madrugada del 31 de octubre la demolición de viviendas en el Cerro Candela, como parte del proyecto de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, conocida también como la carretera Central.

Según informó Exitosa, las labores comenzaron alrededor de las 3:30 a.m. con el ingreso de maquinaria pesada al cerro. En esta primera etapa, ya se han derribado varias casas y se prevé la demolición de más de 40 viviendas que se ubican en la zona afectada por el recorte del terreno.

El municipio sostiene que estas construcciones obstruyen el trazado de la futura vía y forman parte del espacio destinado para la ampliación de la carretera a cuatro carriles, un proyecto que busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en uno de los puntos más congestionados del distrito.

El alcalde Franco Vidal había anunciado esta intervención durante la audiencia pública del 30 de septiembre de 2025, en la que señaló que el "corte del Cerro Candela" se ejecutaría este 31 de octubre como parte del plan de obras viales que contempla más de 80 proyectos para 2025.

Objetivo: ampliar la avenida Nicolás Ayllón

La comuna de Ate explicó que el recorte del cerro permitirá liberar espacio para la ampliación de la vía, lo que reducirá el tráfico y facilitará la conexión con otras avenidas del distrito.

Además, la gestión municipal indicó que esta obra se complementa con otros proyectos de infraestructura, como la avenida Marco Puente Llanos, la construcción de muros de contención, parques y veredas a través del presupuesto participativo.

El plan de la municipalidad también apunta a mejorar la seguridad y accesibilidad en las zonas altas del distrito, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y, en muchos casos, desordenado.

Vecinos reclaman falta de aviso formal

A pesar del anuncio previo, varios vecinos denunciaron que no fueron notificados oficialmente sobre la demolición de sus viviendas. Algunos aseguran haberse enterado solo por redes sociales y no mediante documentos formales.

"Yo no me opongo a la obra, pero deberían avisar. Pago mis arbitrios y mis impuestos, solo quiero que nos notifiquen", declaró una vecina a Exitosa, señalando que su familia no tiene un lugar donde reubicarse.

Otros residentes, en cambio, manifestaron su apoyo al proyecto, al considerar que beneficiará al distrito al descongestionar el tránsito. Sin embargo, el contraste de posturas ha generado tensión y confusión en la zona, donde las máquinas continúan derribando viviendas durante la madrugada.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Ate no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las quejas vecinales ni a las posibles alternativas de reubicación para las familias afectadas.