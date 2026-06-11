Los Olivos: Rescatan a ciudadano venezolano secuestrado y capturan a 4 presuntos extorsionadores

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ciudadano venezolano que permanecía secuestrado en una vivienda de la urbanización Parque Naranjal, en el distrito de Los Olivos, fue rescatado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal. La intervención se realizó en medio de una investigación por delitos vinculados a secuestro, extorsión y otras actividades ilícitas.

Cae banda de secuestradores

La operación policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Yaramaca. Según las autoridades, los agentes irrumpieron en la vivienda tras obtener información sobre la presencia de una persona retenida contra su voluntad. Durante la intervención, los efectivos lograron poner a salvo a la víctima y detener a los sospechosos que se encontraban en el lugar.

Tras ser liberado, el ciudadano extranjero relató a los investigadores cómo ocurrió el secuestro. "Yo fui al sitio donde me citaron y de allí me montaron en un carro y me trajeron a un inmueble donde ellos decían que tenían que hacer llegar a otra persona al inmueble con dinero para quitarle el dinero y el carro por mi rescate", indicó.

Las primeras diligencias permitieron establecer que los detenidos formarían parte de una organización criminal que estaría involucrada en diversos delitos. De acuerdo con la Policía, la banda no solo recurría al secuestro para exigir dinero a sus víctimas, sino que también utilizaba esta modalidad para fortalecer su presencia en determinadas zonas del distrito y desplazar a grupos rivales.

🔴🔵 Los Olivos: PNP rescata a ciudadano venezolano secuestrado y detiene a cuatro presuntos extorsionadores.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/GYENOsiwmD — Exitosa Noticias (@exitosape) June 11, 2026

Entre los capturados figura Wilber Quintero Briceño, de 23 años, alias "Candela", señalado como el presunto cabecilla de la organización. También fueron detenidos Angel Seijas Hernández, de 26 años, conocido como "Cachorro"; Franklin Malavé Barrera, de 39 años, alias "Garrapata"; y Daneitz Espinoza, de 18 años, apodado "La Trivi", quienes habrían cumplido diferentes funciones dentro de la estructura criminal.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, Jorge Luis Castillo Vargas, informó sobre los resultados de esta intervención y precisó que los cuatro detenidos fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos. En dicha dependencia continúan las investigaciones para determinar la magnitud de las actividades ilícitas de la organización y establecer si existen más personas involucradas en estos hechos.