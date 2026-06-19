Capturan a capitán del Ejército tras recibir cupo de S/5.000 por presunta extorsión a empresario

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un capitán del Ejército del Perú fue arrestado en flagrancia en la provincia de Pataz tras cobrar un cupo extorsivo a un empresario local. El oficial Gary Brian Chiroque Barreno exigió el pago de S/ 5,000 a cambio de permitirle laborar con total tranquilidad.

La víctima, propietaria del restobar Capitán, presentó una denuncia ante la Policía Nacional del Perú debido a las constantes amenazas recibidas desde la madrugada. Ante esta grave situación, los agentes ejecutaron un operativo de entrega controlada para capturar al militar en pleno acto.

Detención y revelaciones durante el operativo

Para asegurar el éxito de la intervención, la policía registró los números de serie de los billetes entregados. Al momento pactado, el empresario acudió al encuentro y, tras recibir el dinero, el oficial fue intervenido inmediatamente por los agentes.

Durante el traslado a la comisaría, el capitán intentó evadir su responsabilidad alegando pertenecer al área de inteligencia militar. Sin embargo, realizó declaraciones comprometedoras sobre sus superiores, mencionando específicamente al coronel Avellaneda como presunto conocedor de las operaciones ilícitas ejecutadas.

"Yo le dije, jefe, ya cuando vayamos a su punto se va hacer una", declaró el oficial.

Estas afirmaciones se basan en mensajes encontrados en su celular, los cuales son analizados por los peritos. Según fuentes policiales, esta evidencia digital es clave para esclarecer si existe una red de corrupción dentro de la institución militar local.

El análisis forense de dichos archivos digitales permitirá determinar si otros efectivos militares participaron en esta trama. Según fuentes policiales, la inspección técnica del equipo telefónico del detenido constituye una pieza fundamental dentro de las diligencias iniciadas para desarticular posibles prácticas delictivas similares.

Resistencia y futuro del proceso legal

El oficial mostró una férrea resistencia durante la detención, reiterando constantemente su rango y funciones para impedir el procedimiento. Pese a estas acciones, los efectivos policiales cumplieron con leer sus derechos y proceder al traslado hacia las dependencias correspondientes para el interrogatorio.

📷 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗝𝗘𝗥𝗖𝗜𝗧𝗢 𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗭 𝗗𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗕𝗥𝗢 𝗜𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟 pic.twitter.com/l0pFgDgfyV — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) June 19, 2026

Actualmente, las autoridades investigan el grado de participación del detenido y la posible implicación de otros oficiales mencionados. El Ministerio Público determinará en las próximas horas la situación legal del implicado, mientras se realizan las diligencias necesarias para sancionar este delito.

La detención de este capitán del Ejército por presunta extorsión en Pataz demuestra la lucha contra la inseguridad. La captura en flagrancia del efectivo militar tras exigir S/ 5,000 a un empresario sigue bajo investigación para hallar a más responsables involucrados.