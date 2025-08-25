¡Prepárate! Sedapal anuncia corte de AGUA para este 26 de agosto: Descubre AQUÍ los distritos afectados

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que el martes, 26 de agosto, habrá corte de agua en algunos distritos de Lima, por lo cual, exhorta a la ciudadanía tomar sus precauciones. A través de un comunicado, reveló las zonas afectadas y los horarios de la interrupción del servicio.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Según lo detallado por la empresa estatal, se realizará un corte programado del servicio de agua potable en la capital, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento. A continuación, te detallamos qué áreas exactas se verán afectadas de forma temporal, incluso, pasarán hasta 12 horas sin abastecimiento regular.

Suspensión del servicio en Comas

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. Villa Florida, A.H. Las Casuarinas de Collique y Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta Zonza Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa La Paz, A.H. Vila Florida 5ta Zona Collique - Comas.

A.H. Villa Florida, A.H. Las Casuarinas de Collique y Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta Zonza Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa La Paz, A.H. Vila Florida 5ta Zona Collique - Comas. Horario: 12 m. a 8:00 p.m.

12 m. a 8:00 p.m. Sector 349.

Corte de agua en SJL

Motivo: Limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 Vicentelo.

Limpieza y del Zonas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sector: 343

Sedapal detalla que al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos momentos.

Interrupción en Ate y San Antonio de Huarochirí

Respecto al distrito de Lima Este, en Ate, el corte de agua será desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 182 por limpieza de reservorio: A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos. Cuadrante: A.H. Horacio Zevallos Grupo J.

Por otro lado, en San Antonio de Huarochirí la interrupción del servicio será desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en el sector 131: Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca - ECNC Mzs. H1, Ñ1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, 5, H3, N3, M3, F, Q3, R3, H1, B1, G1, Ñ1, P1, X1, LI1, B4, M4, F4, E4.

En San Juan de Miraflores

Motivo: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Zonas afectadas: Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billighurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona.

Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billighurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona. Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector: 343

De esta manera, Sedapal reveló que al menos cinco distritos de Lima se verán afectados por el corte programado del servicio de agua potable este martes, 26 de agosto. Así que ya sabes, toma tus precauciones y evita ser sorprendido.