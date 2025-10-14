INPE habilitará pabellón de extrema seguridad para internos de alta peligrosidad en Ancón I por encargo de José Jerí

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde su designación como presidente de la República, José Jerí inició una serie de acciones para combatir la inseguridad que aqueja al país. Por ejemplo, en los últimos días realizó una serie de operativos en diversos penales de Lima como el que se dio este último domingo cuando supervisó presencialmente la prisión de Castro Castro.

INPE habilitará pabellón de máxima seguridad de Ancón I por encargo de Jerí

Otro penal que visitó el flamante jefe de Estado fue Ancón I donde estuvo acompañado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola. De acuerdo a sus propias palabras, la intención es declararle la guerra a la delincuencia ya que es el clamor de todo el Perú.

Justamente, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado en sus redes sociales donde indicó que, por encargo de José Jerí, se habilitará un pabellón de máxima seguridad en Ancón I el cual podrá albergar un total de 150 internos sentenciados por los delitos de mayor gravedad.

"Por encargo del presidente José Jerí Oré, el titular del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso la habilitación de un pabellón de la etapa A de Extrema Seguridad del Régimen Cerrado Especial del penal Ancón I, con capacidad para 150 internos de alta peligrosidad", indicaron.

Buscan bloquear operación de bandas dentro de los penales

De acuerdo a su pronunciamiento, la habilitación de este sector estará listo en poco más de dos semanas. Además, ratificaron el compromiso del INPE con el gobierno central para ayudar a combatir la criminalidad que avanzó en gran parte del territorio nacional en los últimos meses.

La principal intención de la entidad responsable de la administración de las cárceles en el Perú es impedir que desde el interior de estos establecimientos las bandas criminales puedan seguir operando como se ha venido dando en más de una oportunidad.

"Los trabajos culminarán en 15 días. Esta medida está dirigida a internos procesados o sentenciados por delitos de alta peligrosidad, como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros. Con esta acción, el Gobierno y el INPE refuerzan el control y la seguridad en los penales para bloquear el accionar delictivo de organizaciones criminales que operan desde las cárceles y afectan a la ciudadanía", añadieron.

