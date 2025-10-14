José Jerí advierte a los delincuentes: "Pórtense bien, si no vamos a cambiar todo lo que se pueda cambiar en los penales"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, lanzó una tajante advertencia a los delincuentes que siguen delinquiendo desde sus celdas en casos de extorsión y sicariato a nivel nacional. Pidió a los reclusos que "se porten bien", caso contrario, realizará cambios más drásticos en los penales.

Advertencia de José Jerí a los presos

Desde la mañana de este martes, 14 de octubre, el mandatario José Jerí, elegido tras la vacancia de Dina Boluarte, se reunió con los alcaldes de Lima Metropolitana, en Palacio de Gobierno, para coordinar acciones orientadas al combate a la delincuencia y criminalidad. Durante su encuentro, aprovechó la oportunidad para dejar un fuerte mensaje a los presos en las cárceles que existen en el país.

Durante su declaración, señaló que "la primera urgencia y donde todos los esfuerzos del Estado irán encaminados" es combatir la inseguridad que se han instalado en las calles. Seguidamente, reconoció que varios de los actos delictivos se cometen al interior de las prisiones, por lo cual, no dudó en asegurar que el Gobierno aplicará una política de "tolerancia cero" ante los reclusos que sigan involucrados en delitos como extorsión y sicariato.

Fue enfático al indicar que si los internos no cesan sus acciones delictivas, se adoptarán medidas más drásticas dentro de los penales, remarcando que no se permitirá que los centros penitenciarios sigan siendo centros de operaciones del crimen organizado.

"La inseguridad ha tomado nuestras calles, pero en gran medida se debe a la articulación de quienes están recluidos en penales. Entonces, a ellos me dirijo: si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque si no vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia", expresó.

Le declara la guerra a la delincuencia

También pidió a los burgomaestres que transmitan a sus ciudadanos el compromiso que tiene este gobierno de combatir la inseguridad y la inseguridad, así como sentar las bases del "futuro de nuestro país" que lo tiene todo para ser el "país más grande del continente".

Ratifica su permanencia como presidente del Perú

Pese a las denuncias en su contra y cuestionamientos, José Jerí no dudó en pronunciarse sobre su futuro en el sillón presidencial: dejó en claro que continuará con su mandato hasta 28 de julio del próximo año. Incluso, remarcó que el diálogo será lo que primará durante su gestión como jefe de Estado.

"(...) Pero el diálogo siempre tiene que ser el norte principal, esa es la política que tiene esta Presidencia hasta 28 de julio del 2026 ", expresó y agregó que estará presente con las Fuerzas Armadas, con la Policía y con las fuerzas municipales para recuperar el control territorial del Perú.

En resumen, José Jerí lanzó una firme advertencia a los delincuentes, asegurando que el Gobierno tomará medidas más drásticas en los penales si continúan delinquiendo desde sus celdas.