Retiro AFP de hasta S/21,400: ¿Podrás solicitar tu dinero si tienes el DNI vencido? Esto se sabe

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Falta poco para iniciar la solicitud de tus aportes! El 21 de octubre es la fecha clave en que los afiliados podrán registrar su solicitud del retiro de las AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400); sin embargo, surge una duda: ¿se podrá realizar el trámite si el Documento Nacional de Identidad (DNI) está vencido? Conoce en esta nota todo lo que se sabe hasta el momento.

Octavo retiro de las AFP inicia el 21 de octubre

Como se sabe, las solicitudes podrán enviarse desde el martes 21 de octubre, aunque las fechas estarán ordenadas por último dígito del número del DNI, según el cronograma oficial revelado por la Asociación de AFP.

Así, primero pedirán los que tengan una letra al final del número de su documento de identidad, y luego irán del 0 al 9; incluso, aquellos que no lograron alcanzar realizar el trámite en las fechas establecidas podrán hacerlo del 4 de diciembre 2025 al 18 de enero 2026. Además, se reveló que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya tienen habilitados sus portales web para el octavo retiro "extraordinario y facultativo".

Para llevar a cabo este proceso 100% digital y que permitirá disponer de tus aportes, es esencial tener a mano los datos de tu DNI, pero, ¿qué sucede si tienes este documento caduco?

¿Podrás retirar tu dinero si tienes DNI vencido?

Hasta el momento, las entidades que se han pronunciado sobre esta interrogante que tienen los afiliados son AFP Integra, Profuturo y Prima. En primer lugar, las dos primeras administradoras detallan en sus portales oficiales que el trámite de solicitud de hasta S/21,400 de sus aportes sí podrá realizarse con su DNI vencido, alegando que solo es necesario saber el número de su documento.

Integra y Profuturo indican que con solo ese dato se podrá corroborar su identidad y que coincida con lo registrado en sus sistemas. Sin embargo, no dejan de aconsejar que para evitar algún inconveniente o contratiempos en el proceso de validación o desembolso del dinero, se renueve el documento a través de Reniec.

"Sí, puedes registrar tu solicitud con el DNI vencido, si aún no has tramitado uno nuevo. Asegúrate de ingresar los datos tal como figuran en tu DNI actual. Próximamente, compartiremos la página web para el ingreso de solicitudes", señala Integra. Mientras que Profuturo alega: "Sí se podrá. Para realizar la solicitud de retiro necesitas tener tus datos de contacto actualizados y clave web".

Profuturo responde si puedes solicitar dinero de tu AFP con DNI vencido.

Esto es lo que dice Prima AFP

Por su parte, Prima AFP señaló en su portal web que para solicitar el desembolso de tus aportes sí debes tener tu DNI al día, es decir, vigente, además de contar con tu contraseña para ingresar a la Agencia Virtual Prima, así como tus datos actualizados y considerar que tu número de cuenta esté a tu nombre y no mancomunada.

Prima AFP asegura que debes tener tu DNI vigente para acceder al octavo retiro 2025.

Finalmente, recuerda que los pagos del retiro de hasta 4 UIT se realizarán en cuentas personales de bancos autorizados como: Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank, Falabella, Banbif y Caja Huancayo y que se hará en armadas de 1 UIT cada 30 días hasta llegar al tope de S/21,400.

