RENIEC: Por cierre del padrón electoral atenderán HOY hasta las 11:59 p.m. en Lima y regiones

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del cierre del padrón electoral de las elecciones generales del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció la ampliación de su horario de atención hasta las 11:59 p.m. para este martes 14 de octubre.

Desde la entidad precisan que desde mañana, los ciudadanos podrán seguir actualizando cualquier información de su documento de identidad sin inconveniente; no obstante, estás no se verán reflejadas en el padrón electoral. Por ejemplo, si la dirección de domicilio en el DNI indica un distrito de Lima, pero actualmente reside en otra región, el elector tendrá que viajar para emitir su voto.

¿Qué agencias atenderán hasta la medianoche?

Según lo difundido en sus plataformas oficiales, en Lima Metropolitana habrán seis oficinas de atención para los usuarios, a fin de que realicen los trámites que requieran y recojan su DNI. En ese sentido, las oficinas a disposición de la ciudadanía son:

Lima : Jr. Nicolás de Piérola N.º 545

: Jr. Nicolás de Piérola N.º 545 Miraflores : (Av. Ernesto Diez Canseco 230)

: (Av. Ernesto Diez Canseco 230) San Juan de Miraflores : (Av. Guillermo Billinghurst 767)

: (Av. Guillermo Billinghurst 767) Independencia : (Ca. Los Andes 486)

: (Ca. Los Andes 486) Jesús María : (Av. Talara 130)

: (Av. Talara 130) San Borja: (Av. San Luis 1673)

📣 ¡Atención, Lima!



Por el cierre del Padrón Electoral, este 14 de octubre atenderemos hasta las 11:59 p.m.

Acércate a cualquiera de nuestras 6 oficinas y realiza tus trámites o recojo de DNI.



🗓️ En breve difundiremos la relación de oficinas en regiones.#Reniec #DNI pic.twitter.com/UGOj5Xn51r — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 13, 2025

Del mismo caso, para el interior del país, habrán 27 oficinas en favor de sus ciudadanos de los departamentos de: Piura, Cajamarca, Arequipa, Trujillo I, II Larco, Arequipa, Tarapoto, Rioja, Lamas, Alto Amazonas, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Bellavista, Iquitos, Huancayo, Cusco, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco, Leoncio Prado, Jaén, San Ignacio, Huamanga, Santa, Nuevo Chimbote, Huaraz y Juliaca.

📣 ¡Atención, regiones!

Por el cierre del Padrón Electoral, este 14 de octubre se habilitarán ventanillas de atención hasta las 11:59 p.m. en diversas oficinas del país.



Acércate a la oficina más cercana y realiza tus trámites o recojo de DNI antes del cierre. #Reniec pic.twitter.com/4vVsjkY9aQ — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 13, 2025

¿Cómo quedaría establecido el padrón electoral?

De acuerdo con el reporte de su VI simulacro, hasta martes 1 de octubre, 37 086 154 peruanos estaban debidamente identificados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), de los cuales 27 374 211 (73. 8% del total de peruanos) conformarían la población electoral. En ese sentido, las mujeres presentan el 50.45 % (13 803 778) y los hombres el 49.55 % (13 570 433).

Del total de electores, 26 181 809 tienen registrado como lugar de domicilio dentro del país (95.65 %) y 1 192 402 (4.4%) figuran en el extranjero. En cuanto a la cantidad de votantes por grupo de edad, los jóvenes de entre 18 a 29 años son la mayoría ( 6 893 615 - 25.2 % ), seguido por los de entre 30 a 39 años (5 805 205 - 21.2% ) y por los de 60 años a más ( 5 525 768 - 20.2 % ).

Cabe señalar que, el Departamento de Lima concentra la gran masa electoral (8 683 109 - 31.7 %), de este, Lima Metropolitana alberga a 7 853 225 votantes (28.7 %). Por su parte, el distrito de San Juan de Lurigancho es la jurisdicción con más electores del Perú (816 335 - 3 %). A nivel regional, La Libertad, Piura y Arequipa, son las regiones con mayor votantes.

Resultados del VI Simulacro.

El RENIEC exhorta a los ciudadanos a no descuidar este proceso para facilitar el desarrollo de la jornada electoral del próximo año.