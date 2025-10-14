¿Cuánto está el dólar HOY en Perú? Tipo de cambio de compra y venta para este martes, 14 de octubre

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente coyuntura política generada por el cambio en la presidencia de la República ha generado incertidumbre, especialmente a aquellos preocupados por el futuro del tipo de cambio. Por ello, te revelamos la cotización de la moneda estadounidense en Perú para la jornada de este martes, 14 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Conocer el precio del dólar es importante porque influye directamente en la economía del país y en la vida cotidiana de las personas. Afecta el costo de las importaciones, los precios de productos y servicios, así como el valor de los ahorros, inversiones y deudas en moneda extranjera.

Además, saber sobre el comportamiento de esta divisa, permite a empresas y ciudadanos tomar mejores decisiones financieras ante posibles variaciones del tipo de cambio. En ese marco, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) revela en su portal oficial a cuánto cotizó el dólar este martes, respecto a la compra y venta.

MARTES, 14 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.423 S/ 3.439

¿Subió o bajó el precio del dólar?

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, a la baja, en comparación al día de ayer, lunes, 13 de octubre, donde la compra era de S/ 3.436 y la venta de 3.442.

Por otro lado, el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio, según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.420 | Venta S/ 3.440

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Otra entidad que te permite conocer la cotización de esta moneda estadounidense en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, quien brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar.

Según lo detallado en su página oficial, esta divisa cerró el tipo de cambio el 13 de octubre, en 3,4260, (con una apertura de 3,4320), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4275, con un máximo de 3,4320 y un mínimo de 3,4220.

Cotización del cierre del dólar, ayer 13 de octubre, según el BCRP.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Pues bien, la fluctuación de esa moneda se debe por varios factores económicos y financieros, tanto internos como externos. Entre los principales motivos están:

Oferta y demanda de dólares.

Política monetaria de EE. UU.: Cuando la Reserva Federal (FED) sube sus tasas de interés, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas.

el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas. Situación económica del Perú: Factores como la inflación, el crecimiento del PBI, la confianza de los inversionistas o la estabilidad política influyen en el valor del sol frente al dólar.

la confianza de los inversionistas o la estabilidad política influyen en el valor del sol frente al dólar. Precio de los minerales : Perú es un país exportador de metales. Cuando los precios del cobre o del oro suben, entran más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

Perú es un país exportador de Cuando los precios del cobre o del oro suben, entran más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Expectativas del mercado: La percepción sobre lo que pueda pasar en el futuro (elecciones, crisis globales, decisiones del BCRP) también genera movimientos en el tipo de cambio.

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como Sunat, BCRP, Banco de la Nación, la SBS o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

En conclusión, conocer el precio del dólar y su tipo de cambio, permite tomar decisiones financieras más informadas, ya que su variación impacta en los precios, el ahorro, las inversiones y el poder adquisitivo.