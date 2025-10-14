Anitra no participará en marcha del 15 de octubre tras reunión con José Jerí: "Hemos acordado no paralizar"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a la vacancia contra Dina Boluarte, quien era señalada como la principal responsable de la inseguridad que atraviesa el país, diversos colectivos siguen descontentos por el rumbo político del Perú con la designación de José Jerí como presidente.

Por ello, la 'Generación Z' y otros gremios convocaron a una masiva movilización para este miércoles 15 de octubre donde exigirán que este nuevo gobierno sea removido y mayores acciones para combatir la inseguridad, sicariato y extorsión que impera en el país.

Anitra no participará en marcha del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

El sector transporte no quedó fuera de esta nueva marcha ya que es uno de los sectores más afectados por la ola de criminalidad que se vive desde hace varios meses. Sin embargo, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas no será parte de la misma luego de sostener una reunión con el presidente de la República este último lunes 13 de octubre en Palacio de Gobierno.

Así lo confirmó el propio presidente de este colectivo Martín Valeriano. El dirigente aseguró que se alcanzaron diversos acuerdos tras este encuentro con José Jerí por lo que se decidió no ser parte de esta movilización.

"Debido a la reunión que hemos sostenido con el presidente de la República, José Jerí, los transportistas hemos acordado no paralizar el día de mañana por los acuerdos que se está tomando sobre las propuestas que se han presentado a su debido momento", indicó a Canal N.

En esa misma línea, el titular de Anitra señaló que este jueves sostendrán una nueva reunión con el Ejecutivo para seguir viendo las acciones que se tomarán para garantizar la seguridad en favor del sector transporte.

"Como Anitra vamos a sostener otra reunión el jueves en el legislativo para ver los temas operativos de urgencia que salgan esas medidas por parte de los tres poderes del Estado", añadió.

Más de 53 empresas no formarán parte de la marcha

Al ser consultado sobre el número de empresas que no formarán parte de la marcha de este 15 de octubre, Valeriano señaló que más de 50 acatarán esta disposición en toda la capital y el primer puerto.

"Nosotros tenemos 53 empresa, pero en conjunto y unanimidad, como habrán visto los gremios que hemos estado reunidos con el presidente Jerí, hemos sido todos los gremios de Lima y Callao", finalizó.

De esta manera, Anitra confirmó que no marcharán este 15 de octubre en la movilización convocada contra el gobierno de José Jerí.