Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: "Hasta ahora la amo"

La historia de amor entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt llegó a su final, y el propio bailarín fue quien decidió contarlo todo. En medio de rumores y un video viral, el coreógrafo confesó que la relación terminó hace semanas y, pese a la ruptura, admitió que todavía siente amor por la popular salsera.

Después de varios días de especulaciones, Waldir Felipa habló sin rodeos sobre su separación de Daniela Darcourt. El bailarín, que se volvió tendencia en redes sociales luego de difundirse un video en el que aparece bailando muy pegado con otra mujer en una boda, decidió ponerle punto final a los rumores en una entrevista con América Hoy.

"Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién", dijo Waldir Felipa, dejando claro que el distanciamiento con la cantante no se debe al clip viral.

Además, el artista contó que su ruptura se dio en buenos términos. "No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto", señaló.

Waldir Felipa aún ama a Daniela Darcourt

Pero lo que más llamó la atención fue la sinceridad con la que Waldir Felipa habló de sus sentimientos. Sobre el video que lo puso en el ojo de la tormenta, el bailarín explicó que no hubo nada indebido y que todo fue malinterpretado.

"A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace tres semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto. Al menos por mi parte no se va a hablar más", afirmó.

No obstante, al final de la entrevista, Waldir Felipa abrió su corazón y reveló que el cariño por Daniela Darcourt sigue intacto.

"Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar. Pero como cualquier pareja, hay cosas que a veces es necesario solucionar, de repente cada uno por su lado. Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos qué pasa más adelante", confesó.

Mientras tanto, Daniela Darcourt no ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura. La artista se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con su gira musical junto a Eva Ayllón, con quien ha compartido escenario en distintas ciudades.

Así, Waldir Felipa confirmó el fin de su relación con Daniela Darcourt y aclaró que su separación no tuvo nada que ver con el polémico video donde aparece bailando con otra mujer. Aun así, el bailarín sorprendió al admitir que sigue enamorado de la cantante.