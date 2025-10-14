Contraloría advierte de mal estado y deficiencias en ambientes de la Escuela de la Policía de Puente Piedra

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República, a través de un servicio de control constató deterioro, falta de mantenimiento, acumulación de basura y otras deficiencias en diversos ambientes de la Escuela de Educación Superior Técnico Policial - Héroe Nacional Capital PNP Alipio Ponce Vásquez, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

El informe se da en medio del evidente abandono de autoridades de alto rango hacia las instalaciones de las fuerzas del orden, luego de que el techo de una comisaría en Surquillo colapsara dejando efectivos heridos.

Hallazgos en salubridad

A través del Informe de Visita de Control N° 021-2025-OCI/379-SVC, se dio a conocer que una comisión de control se hizo presente en el recinto policial el 6 y 7 de octubre, advirtiendo durante la revisión que la gran mayoría de los servicios higiénicos se encuentran en mal estado y carece de mantenimiento.

En los baños de los dormitorios, las aulas, el polideportivo y el comedor se observaron lavaderos, inodoros y urinarios inoperativos, las duchas sin regadera o atorados, con rastros de humedad y hongos en las llaves. Los lavatorios y desagües no cuentan con sumideros ni rejillas, las tazas sanitarias sin conexión de abastecimiento de agua; además, es notoria la falta de mantenimiento y limpieza. A ello se suma, que en un baño se encontró los cables del interruptor de luz expuestos.

En la cocina y en el comedor se hallaron acumulaciones de basura y desperdicios, atrayendo moscas y otros insectos, lo que "no garantiza las condiciones de salubridad y seguridad" para los alumnos, poniendo en riesgo su salud e integridad física.

Riesgo y afectación del servicio educativo

El mobiliario educativo, como carpetas y sillas, fueron halladas en un estado precario; mientras que los objetos del comedor, colchones y armarios en los dormitorios, se encontraron deteriorados. En esa misma línea, varios ventiladores de techo y fluorescentes están inoperativos, ello constituye una afectación en la calidad del servicio educativo brindado.

Por otro lado, se advirtió que el almacenamiento de los bienes antes mencionados, se encuentra a la intemperie, en estado oxidación y otros con acumulación de suciedad y polvo. En cuanto a los colchones guardados, se encuentran en un espacio cerrado, reducido, que no cuenta con iluminación ni ventilación, lo que es considerado como inadecuado para su conservación.

En cuestiones eléctricas, también se consideraron las instalaciones deficientes, pues hay falta de tomacorrientes, cables expuestos, interruptores colgantes y, lo más grave, falta de un extintos de incendio en la zona del comedor.

Los resultados, muestran los problemas, deficiencias y abandono que hay en las instalaciones de la escuela policial, luego de que hace menos de una semana una comisaría se haya derrumbado, dejando heridos a agentes en horario de trabajo. La Contraloría advierte de una situación de riesgo que pone en la mira el abandono de las instalaciones de la PNP.